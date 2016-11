Mustertarif für Pflege gescheitert Arbeitgeber lehnen „Einheitskorsett“ ab

Berlin/Potsdam - In Brandenburg sind die Verhandlungen über einen als bundesweites Modell gedachten Manteltarifvertrag der Pflegebranche nach Angaben der Arbeitgeber gescheitert. Der Arbeitgeberverband Pflege teilte am Dienstag in Berlin mit, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi habe die zusammen mit Wohlfahrtsverbänden und Arbeitgebern geführten Gespräche beendet. „Die Verhandlungen sind gescheitert“, erklärten die Arbeitgeber. Verdi war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Dem Arbeitgeberverband zufolge war das Ziel, den geplanten Muster-Entgelttarifvertrag für Brandenburg für allgemeinverbindlich zu erklären und den Tarifvertrag zudem als „Blaupause“ für andere Bundesländer zu nutzen.

Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbands Pflege, erklärte: „Wir waren und sind gegen allgemeinverbindliche Tarifverträge, die alle im Pflegemarkt beteiligten Unternehmen in ein tarifpolitisches Einheitskorsett pressen.“ Im Übrigen habe sich bei den Pflegekräften in den vergangenen Jahren bei den Einkommen durchaus einiges verbessert. Es müsse aber Augenmaß bewahrt werden. Höhere Einkommen in der Pflege müssten alle Pflegebedürftigen mitbezahlen. AFP