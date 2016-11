NACHRICHTEN

Flughafen Schönefeld erstmals mit mehr als zehn Millionen Passagieren

Schönefeld - Der Flughafen Berlin-Schönefeld zählt in diesem Jahr erstmals mehr als zehn Millionen Passagiere. „Nun sind wir zum ersten Mal im zweistelligen Millionenbereich. Berlin-Schönefeld spielt damit in einer Liga mit den Flughäfen Köln/Bonn und Stuttgart“, erklärte Flughafenchef Karsten Mühlenfeld am Dienstag anlässlich der Begrüßung des zehnmillionsten Gastes. Im vergangenen Jahr kam der Flughafen auf achteinhalb Millionen Fluggäste. Der neue Hauptstadtflughafen soll nach aktuellen Planungen 2017 nach jahrelangen Verzögerungen vollendet werden, ein genaues Datum für die Inbetriebnahme steht noch nicht fest. Nach PNN-Recherchen ist aber eher eine Eröffnung 2018 wahrscheinlich. dpa/PNN

Kriminelle sprengen Gerät für Kontoauszug

Berlin - Nur weil es ein Automat in einer Bank ist, ist noch lange kein Geld drin: Unbekannte haben am Dienstag einen Kontoauszugsdrucker in einer Bankfiliale in Berlin-Siemensstadt gesprengt. Ein Anwohner habe einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt, berichtete diese. Von „nicht sonderlich cleveren“ Kriminellen schrieben die Beamten weiter und vermuteten, die Unbekannten hätten wohl einen Geldautomaten im Sinn gehabt. Zwei Geldautomaten seien zwar auch beschädigt worden, an Geld seien die Täter aber nicht gelangt. dpa

A19-Brückenbau bei Malchow dauert ein Jahr länger

Malchow/Berlin - Autofahrer mit Ziel Ostsee müssen ein Jahr länger mit Staus auf der A19 Berlin-Rostock bei Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) rechnen. Wie ein Sprecher der Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft Deges am Dienstag in Berlin mitteilte, wird die erste der zwei Petersdorfer Brücken statt im Mai 2017 erst im Frühjahr 2018 fertig. So lange stehen nur zwei statt vier Spuren zur Verfügung. Hauptgrund sei der extrem schwierige Baugrund. Die alten Autobahnbrücken aus dem Jahr 1978 müssen ersetzt werden. Die A19 ist eine der Hauptverkehrsachsen zur Ostsee. Im Sommer hatte es kilometerlange Staus und etliche Unfälle gegeben. dpa