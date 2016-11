08.11.2016

Bahnhof Zoo : Ältester Berliner McDonald’s schließt

Bild vergößern Zurück in die Zukunft. In den alten Terrassen am Zoo aus den 1950er Jahren eröffnet McDonald’s eine Filiale mit neuem Konzept und luftiger Innenarchitektur. Simulation: promo

Mc Donald’s schließt den ältesten Berlin-Standort und wagt einen Neustart. Mit einem "Restaurant der Zukunft".

Ein richtungsweisendes „Restaurant der Zukunft“ nennt McDonald’s seine neue Filiale im Bahnhof Zoo mit fast 1000 Quadratmetern Fläche und 90 Mitarbeitern. Gleichzeitig trennt sich die HamburgerKette von einem Stück ihrer Geschichte: Wenn am Mittwoch das Lokal in den denkmalgeschützten „Terrassen am Zoo“ für die Kundschaft öffnet, schließt gegenüber am Charlottenburger Hardenbergplatz nach 36 Jahren der älteste Berliner McDonald’s-Standort.

Dazu kam es, weil die Deutsche Bahn einen Mieter für das seit Langem leer stehende Bahnhofslokal suchte, aber auch, weil die Tage der alten Filiale im weißen Huthmacher-Hochhaus ohnehin gezählt schienen – der Eigentümer Bayerische Hausbau will dieses Gebäude sanieren oder abreißen.

Die Neueröffnung sollte am Dienstagabend mit geladenen Gästen gefeiert werden. McDonald’s kündigte ein Konzept an, das bisher nur am Flughafen in Frankfurt am Main getestet wurde. Mitarbeiter bedienen die Gäste auf Wunsch direkt am Tisch. Allen Kunden stehen Tabletcomputer mit Internetzugang zur Verfügung, Kinder und Jugendliche können sich interaktive Spiele auf die Tischplatte projizieren lassen – „Magic Tablets“ heißt das.

Die Fassade ist blau statt anthrazit

Außerdem will man jedes Gericht erst auf Bestellung frisch zubereiten. Ein verbessertes Küchen- und Servicesystem mache dies möglich, heißt es. Luftiger und etwas edler als üblich wirkt die Inneneinrichtung mit viel Holz, Leder und der wieder freigelegten Muschelkalkwand der Zoo-Terrassen. Deren gelber Schriftzug bleibt außen erhalten, es kam nur das McDonald’s-Logo hinzu.

Dafür fällt die veränderte Farbe auf: Die Fassade ist blau statt anthrazit. Das entspricht Originalelementen, die bei der Entkernung des Altbaus überraschend zum Vorschein gekommen waren. Deshalb waren die Denkmalschutzämter einverstanden mit dem Farbwechsel. 1957 hatte das erste Restaurant in dem 110 Meter langen Anbau an der Bahnhofsfassade eröffnet. Damals gab es fünf Speiseräume mit verschiedenem Angebot und insgesamt 600 Plätzen. Bei McDonald’s passen bis zu 213 Gäste hinein.

Der Umbau des Bahnhof Zoos läuft unterdessen weiter. Für einen „zweistelligen Millionenbetrag“ will die Deutsche Bahn bis 2018 mehr Läden ansiedeln und die Wege für Fahrgäste übersichtlicher gestalten.