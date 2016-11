08.11.2016

Stand der Koalitionsverhandlung in Berlin : Darauf hat sich Rot-Rot-Grün geeinigt - und das fehlt

Im Rathaus brennt noch Licht. Die künftigen Koalitionäre haben viel Redebedarf.

30.000 Neubauwohnungen, autofreie Unter den Linden, Gratis-Tag in Museen: Die künftige Koalition in Berlin hat sich auf vieles geeinigt. Auf manches aber noch nicht. Ein Überblick

Bei den Koalitionsverhandlungen für Rot-Rot-Grün biegen die künftigen Regierungsparteien SPD, Linke und Grüne in die Zielgerade ein. Die meisten Themen sind abgearbeitet. Bis Mitte nächster Woche soll die Koalitionsvereinbarung inklusive Verteilung der zehn Senatsressorts stehen. Was ist erledigt, was steht noch an? Eine vorläufige Bilanz:

Gutes Regieren

Der Koalitionsausschuss soll ein regelmäßig tagendes Planungs- und Beratungsorgan werden, und nicht nur Krisenschlichtungsstelle. Senat, Parlament und Koalitionsparteien sollen sich den Bürgern öffnen und die künftigen Regierungspartner versichern, auf Augenhöhe, kommunikativ und fair miteinander umzugehen.

Berlin und seine Nachbarn

Die Koalition in spe legt ein Bekenntnis zu Berlin als weltoffener und toleranter Metropole ab. Der neue Senat will sich stärker in die Bundes- und Europapolitik einmischen und die Hauptstadtrolle Berlins betonen. Die zahlreichen Städtepartnerschaften sollen intensiviert und ein Eine-Welt-Zentrum aufgebaut werden. Versprochen wird auch die Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit. Die Zusammenarbeit mit Brandenburg und der Oder-Region wollen SPD, Linke und Grüne intensivieren.

Verkehr

Geplant ist ein Mobilitätsgesetz zugunsten der Radfahrer und Fußgänger. Dazu gehört der Ausbau des Radverkehrnetzes und ein Grüner Pfeil für Radler. Der Boulevard Unter den Linden soll ab 2019 autofrei werden. Angekündigt wird der Ausbau des Straßenbahn-Netzes und die Erweiterung der Busspuren, das BVG-Sozialtickets soll nur noch 25 Euro kosten. Eine Verlängerung der A 100 über den Treptower Park hinaus wird ausgeschlossen, aber die Tangentialverbindung Ost (TVO) wird vierspurig gebaut, parallel dazu eine Schienennahverkehrstangente.

Wohnen und Bauen

30.000 Neubauwohnungen will das das Bündnis in dieser Legislaturperiode schaffen. Vorgesehen ist, bei Bestandswohnungen die Quote von 55 Prozent für WBS-Berichtigte auf 60 Prozent zu erhöhen. Die Gewinne der Wohnungsbaugesellschaften fließen künftig nicht in den Landeshaushalt, sondern werden investiert. Es soll einen Hochhausentwicklungplan geben, der den Alexanderplatz einschließt. Die Entwicklung der City West, vor allem rund um den Bahnhof Zoo, soll vorangetrieben werden. Vorrang hat bei all diesen Plänen der Wohnungsbau.

Energie

Die Rekommunalisierung der Strom-, Gas- und Wärmenetze ist für Rot-Rot-Grün ein zentrales Vorhaben. Das bisher kaum handlungsfähige Stadtwerk soll zu einem kraftvollen Akteuer der Energiepolitik ausgebaut werden.

Flüchtlinge und Integration

Die Massenunterkünfte sollen zügig freigeräumt und Flüchtlinge möglichst in Wohnungen untergebracht werden. Abschiebungen sollen auf ein Minimum reduziert und durch ein Rückkehrprogramm ersetzt werden. Rot-Rot-Grün will offensiv einbürgern und den Familiennachzug für Syrer und Iraker erweitern. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten bleibt.

Schule

Die Gymnasien bleiben unangetastet, die Gemeinschaftsschule wird gestärkt und ausgebaut, alle Schulen sollen sich der Inklusion stärker öffnen. Die IT-Technik soll ausgebaut werden. Weitere Highlights: Ausbau zweisprachiger Schulen. mehr Ganztagsbetrieb, bessere Bezahlung der Grundschullehrer. Es sollen doppelt so viele Lehrer wie bisher ausgebildet werden.

Jugend und Familie

Ein Familienfördergesetz und bezirkliche Beratungsstellen sollen helfen, die Familien- und Kinderarmut zu bekämpfen. SPD, Linke und Grüne wollen die Jugendämter besser ausstatten und die Hilfen zur Erziehung neu ordnen. Das Bauprogramm für Kitas und Spielplätze wird aufgestockt und die Bedarfsprüfung in den Kitas abgeschafft.

Frauen und Gleichberechtigung

Die neue Koalition bekennt sich zur Förderung von Frauen in Ausbildung und Arbeit, zur Bekämpfung des Sexismus in der Werbung und zu einem besseren Schutz von Frauen vor Gewalt, gerade auch für geflüchtete Frauen und Mädchen. Außerdem kündigt Rot-Rot-Grüne eine neue Bundesratsinitiative zur vollständigen Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft an.

Gesundheit

Angekündigt wird eine flächendeckende Verbesserung der Gesundheitsversorgung und eine auskömmliche Krankenhausfinanzierung. Es soll mehr betreutes Wohnen geben und die Ausbildung in der Krankenpflege verbessert werden. Geplant ist die Einführung eines anonymen Krankenscheins.

Wissenschaft und Forschung

Für die Berliner Universitäten und Hochschulen soll es ab 2018 höhere Landeszuschüsse geben. Die Studienkapazitäten in den Bereichen Verwaltung, Gesundheit, Pädagogik und Soziale Arbeit werden ausgebaut, die Fachhochschulen personell gestärkt. Die Charité soll mehr Ärzte ausbilden. Ein Zukunftsprogramm „Digitalisierung der Wissenschaft“ wird aufgelegt. Berlin soll zur Hauptstadt der Alternativen zu Tierversuchen werden.

Kultur und Medien

Rot-Rot-Grün verspricht mehr Räume, bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung für Künstler. Die freie Szene soll gestärkt und die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche verbessert werden. Wichtig ist der künftigen Koalition eine Öffnung der Kultur für breite Bevölkerungsschichten. Ein Gratistag in den Museen wird angestrebt und ein Bekenntnis zu den Kudamm-Theatern abgelegt. Der Medienboard Berlin-Brandenburg soll finanziell besser ausgestattet werden.

Wirtschaft

Der Industriestandort Berlin soll gestärkt und die Digitalisierung der Wirtschaft vorangetrieben werden. SPD, Linke und Grüne setzen auf eine ökologische Modernisierung der Infrastruktur und wollen fairen Wettbewerb, den Abschluss von Tarifverträgen und gute Arbeit fördern. Der Mindestlohn wird 2017 auf neun Euro erhöht. Ein öffentliches WLAN soll stadtweit etabliert und die migrantische Ökonomie gestärkt werden. Im Bundesrat will man gegen das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada stimmen.

Arbeit und Soziales

Die Ausbildung von Pflegekräften soll intensiviert und Kapazitäten für Tages- und Kurzzeitpflege ausgebaut werden. Das Inklusionstaxi soll eingeführt und die Behindertenpolitik vorangebracht werden. Die Wohnungslosenhilfe wird ausgebaut und die AV Wohnen weiterentwickelt. Geringfügige und befristete Beschäftigungen sollen eingeschränkt werden. Ein Programm für Langzeitarbeitslose ist geplant.



Und das muss noch erledigt werden



Öffentliche Sicherheit und Bürgerrechte

Über diese Themen soll am Mittwoch gesprochen werden

Internationales Congress Centrum

Die ICC-Sanierung wurde auf die lange Bank geschoben, die Landes- und Zentralbibliothek wird in dieser Wahlperiode nicht gebaut. Das rot-rot-grüne Investitionsprogramm muss von der abschließenden Koalitionsrunde erst noch abgesegnet werden. Im Mittelpunkt steht ein Schulsanierungs-Programm mit einem Volumen von mindestens fünf Milliarden Euro. Man darf gespannt sein, wieviel Geld für den Neubau, Umbau und die Sanierung diverser Hochschul-, Krankenhaus- und Kulturgebäude übrig bleibt.

Personal und öffentliche Verwaltung

Darüber wird am Mittwoch abschließend beraten. Dabei geht es um personellen Ausbau des öffentlichen Dienstes, die Ausbildung, Anwerbung und eine bessere Bezahlung der Beschäftigten, eine moderne IT-Ausstattung und die Einführung des E-Governments. Die Reform der Bürgerämter ist ein zentrales Thema, ebenso die Zusammenarbeit zwischen Senats- und Bezirksverwaltungen.

Haushalt und Finanzen

Am Donnerstag reden die Koalitionsparteien über die finanziellen Grundlagen des gemeinsamen Regierungsprogramms. Denn alle guten Wünsche und Versprechen kosten viel Geld. Mit den bisherigen Ergebnissen der Verhandlungen ist der Landeshaushalt mehrfach überbucht. Der künftige Umgang mit den großen Landesunternehmen ist ein weiteres spannendes Thema. Für den Flughafen BER beispielsweise streiten SPD, Linke und Grüne über ein Nachtflugverbot und die restliche Finanzierung. Und - wer geht in den Aufsichtsrat?

Verteilung der Senatsressorts

Darüber werden sich SPD, Linke und Grüne in der abschließenden „Elefantenrunde“ einigen, die voraussichtlich vom 14. Bis 16. November tagt. Neben dem Regierenden Bürgermeister wird es zehn Senatsmitglieder geben: Vier für die SPD und je drei für Linke und Grüne. Nach derzeitigem Stand bleiben die Senatsverwaltungen für Inneres und Sport, Finanzen, Justiz und Verbraucherschutz unverändert. Hinzu kommen wahrscheinlich die Ressorts für Verkehr und Umwelt, Bauen und Wohnen, Schule und Jugend, Wissenschaft und Forschung. Ob die Kulturpolitik, noch in der Senatskanzlei angesiedelt, eigenständig wird, ist offen. Die Zuordnung von Wirtschaft, Energie, Arbeit, Integration, Frauen, Gesundheit und Soziales ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Parteitage müssen noch zustimmen

Die Koalitionsverhandlungen begannen am 6. Oktober. In die große Verhandlungsrunde schickten alle drei Parteien jeweils acht Spitzenvertreter. In den Fach-Arbeitsgruppen saßen über hundert Abgesandte der künftigen Regierungspartner. Wenn die Koalitionsvereinbarung (voraussichtlich am 16. November) ausverhandelt ist, muss sie von SPD, Linken und Grünen noch abgesegnet werden. Die Sozialdemokraten erledigen das auf einem Landesparteitag am 5. Dezember. Die Linken planen Basiskonferenz am 15. und 24. November. Es schließt sich ein Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag statt, der für die Berliner Linken bindend ist. Der Landesparteitag findet erst am 10. und 11. Dezember statt. Die Grünen klären die Regierungsfrage auf einer Landesdelegiertenkonferenz am 3. Dezember.

Am 8. Dezember wird gewählt

Die Wahl des Regierenden Bürgermeisters (Michael Müller, SPD) durch das Abgeordnetenhaus und die anschließende Ernennung der Senatsmitglieder ist für den 8. Dezember vorgesehen.