Häßler von der Bezirksliga ins Dschungelcamp

Bild vergößern Foto: dpa

Berlin - Hätte man ja ahnen können, nicht wahr? Als Thomas „Icke“ Häßler – Fußballweltmeister, Europameister, Dribbelkönig – seinen Job antrat in den Niederungen des Berliner Amateurfußballs und alle etwas überrascht waren („Was will der denn in der Bezirksliga?“), hat der 50-Jährige mal einen Blick gewährt in seinen Terminkalender, der offenbar nicht wirklich voll ist: „Andere Aussichten hatte ich nicht. Wichtig ist für mich, dass ich endlich wieder auf dem Platz stehe und etwas tun kann.“ Und so landete er bei Club Italia am Spandauer Damm, tief in Westend.

Im Januar ist dort Winterpause auf dem Fußballplatz, und weil Häßler offenbar noch immer Zeit im Terminkalender hat und auch noch drei, vier Groschen dabei herausspringen, darf er sich nun die Termine der RTL-Dschungelcamp-Show eintragen. Laut „Bild“ wird der Welt- und Europameister von 1990 und 1996 Anfang nächsten Jahres bei der elften Staffel der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei sein. Mit der Showbühne kennt er sich ja bestens aus: Anfang des Jahres hatte er an der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teilgenommen – trainiert hatte er dafür in einer kleinen Tanzschule im havelländischen Dallgow, nicht weit von seinem Wohnort in Spandau entfernt.

Der am Weddinger Schillerpark geborene Häßler wechselte von Meter 06 zu den Reinickendorfer Füchsen und schließlich ins Profigeschäft: Köln, Rom, Dortmund. Mit der Nationalmannschaft holte er den WM-Titel 1990 in Italien und sechs Jahre später die Europameisterschaft in England, ehe er schließlich am Spandauer Damm landete – und im Dschungelcamp. AG