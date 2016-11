Autodieb verunglückt auf der Flucht

Grießen - Ein mutmaßlicher Autodieb ist auf der Flucht vor der Polizei nahe der polnischen Grenze tödlich verunglückt. Der 42-Jährige habe am Montagmorgen auf der Autobahn 15 Vollgas gegeben, als er kontrolliert werden sollte, berichtete die Polizei. Der Mann verließ mit seinem Wagen die Autobahn an der Ausfahrt Forst (Spree-Neiße) und fuhr mit hohem Tempo weiter auf der Bundesstraße 112 durch Forst in Richtung Guben. In Höhe der Ortschaft Grießen versuchte die Polizei, den Wagen mit einem sogenannten Stopstick zum Anhalten zu zwingen. Dieses System treibt beim Überfahren Metallröhrchen in die Reifen und lässt die Luft entweichen. Der 42-Jährige setzte seine Fahrt dennoch fort und schleuderte nach rund 3,5 Kilometern mit dem Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn.

Das Auto überschlug sich mehrfach. Der 42-Jährige wurde durch das Glasdach des Fahrzeugs geschleudert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Das Auto war zuvor in Berlin gestohlen worden.

„Die Stopsticks sind ein bewährtes Mittel, das von der Polizei seit Langem eingesetzt wird“, sagte Torsten Herbst, Sprecher des Polizeipräsidiums. Die Luft entweiche innerhalb von fünf bis zehn Sekunden, dies gebe den Tätern Gelegenheit, das Fahrzeug zu stoppen, bevor es manövrierunfähig werde. „Warum der Mann in diesem Fall noch dreieinhalb Kilometer weiter flüchten konnte, ist noch unklar.“ Eine Statistik, wie oft und mit welchem Ergebnis die Sticks eingesetzt wurden, gebe es nicht, sagte Herbst. In der Regel stoppten die Täter nach Überfahren des Sticks ihr Fahrzeug und versuchten, zu Fuß weiter zu flüchten, sagte Herbst. „Dieses System ist weit weniger riskant, als etwa den Tätern den Fluchtweg durch quergestellte Streifenwagen zu verbauen“, sagte Herbst. Dabei habe es schwere Unfälle mit Verletzten und Toten gegeben, wenn die Täter versuchten, die Sperre zu durchbrechen. dpa