07.11.2016

Wetterprognose : Erster Schnee in Brandenburg?

Es könnte in der Nacht zu Dienstag in Brandenburg schneien. Noch ist die Prognose aber eher vage.

Potsdam - In Brandenburg könnten in der Nacht zu Dienstag die ersten Schneeflocken der Saison fallen. Leichter Frost und vereinzelt etwas Schneematsch werden erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag auf seiner Internetseite mitteilte. Die Prognose sei aber noch vage, sagte eine Mitarbeiterin auf Anfrage.

Dienstagfrüh erwarten die Meteorologen minus ein Grad im Norden Brandenburgs, der Süden sollte mit etwa null Grad noch etwas wärmer bleiben. In der Saison 2015/2016 war der erste Schnee am 22. November vor allem in der Prignitz und im Süden des Landes registriert worden. (dpa)