NACHRICHTEN

Vier Polizisten bei Demonstrationen in Berlin verletzt

Berlin - Vier Polizisten sind bei dem Großeinsatz rund um die Demonstrationen am Samstag in Berlin leicht verletzt worden. Im Zusammenhang mit einem Aufzug von Rechtspopulisten sowie den Gegenkundgebungen im Regierungsviertel wurden insgesamt 43 Menschen vorübergehend festgenommen, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Etwa 550 Rechtspopulisten und Rechte hatten gegen die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) demonstriert. Ihnen stellten sich zunächst 800 Menschen entgegen. Später versuchten etwa 300 Gegendemonstranten, den Aufzug zu blockieren. Rund 1100 Beamte waren auch wegen weiterer Veranstaltungen und Demonstrationen im Stadtgebiet im Einsatz. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben „einfache körperliche Gewalt“ ein, um zu verhindern, dass Teilnehmer des Aufzugs zu den Gegendemonstranten gelangten. Die Blockade der Wegstrecke wurde schließlich zwangsweise aufgelöst. dpa

Unbekannte feuerten auf Autos und ein Gebäude

Angermünde - Unbekannte haben in Angermünde (Uckermark) Autos und ein Haus mit Metallkugeln beschossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden in der Nacht zum Samstag Fensterscheiben von vier Fahrzeugen und einem Gebäude beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht. Die Metallkugeln sind vermutlich aus einer Luftdruckwaffe abgefeuert worden. dpa