Steinmeier wieder Direktkandidat Außenminister will für SPD in den Bundestag

Kloster Lehnin - Die Brandenburger SPD hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier erneut als Direktkandidaten für den Bundestag nominiert. Bei einer SPD-Wahlkreiskonferenz in Kloster Lehnin erhielt er von den Delegierten am Samstag 51 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Steinmeier zeigte sich hocherfreut über dieses eindeutige Votum.

„Dieses Vertrauen ist Verantwortung, nicht nur das Direktmandat im Wahlkreis zu verteidigen und die SPD in Brandenburg und im Bundestagswahlkampf zu stärken“, sagte er nach seiner Wahl. In seiner Dankesrede hob er hervor, dass die Bundestagswahl 2017 in einer sehr wichtigen Zeit stattfinde: „Überall in Europa sind die Populisten auf Stimmenfang. Sie gaukeln einfache Antworten vor, wo es sie nicht gibt. Sie zeichnen Politik in Schwarz und Weiß. Sie grenzen aus, wo Brücken erforderlich sind. Sie zerstören Demokratie! Dagegen werden wir uns stemmen“, erklärte er.

Steinmeier war einziger SPD-Bewerber für den Wahlkreis 60, der vom Havelland über Brandenburg/Havel bis Jüterbog in Potsdam-Mittelmark reicht. Bei der Wahl 2013 holte der 60-Jährige dort das Direktmandat.

Zu den ersten Gratulanten zählte auch der Brandenburger SPD-Landeschef und Ministerpräsident Dietmar Woidke. Nach seiner Einschätzung wäre Steinmeier auch ein hervorragender Bundespräsident. „Er bietet wie kein anderer die besten Voraussetzungen: National und international höchste Anerkennung, klare Positionen und zugleich ausgleichend, ein Mann im höchsten Staatsamt, wie man ihn gerade in diesen Zeiten braucht“, unterstrich Woidke.

Das Thema, wer Joachim Gauck ablösen soll, sollte am Sonntagnachmittag im Kanzleramt zwischen den drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Sigmar Gabriel (SPD) besprochen werden. Die SPD hat Steinmeier ins Gespräch gebracht. dpa