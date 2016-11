Veranstaltungstipps : Dieses Wochenende ist ein Märchen

4 Bild vergößern Sagenhaft: Bereits zum 27. Mal finden die Berliner Märchentage statt. Das Festival läuft bis zum 20. November. Foto: picture-alliance/ dpa

Das Wochenende startet grau und nass. Gut, dass es in Berlin so viel zu erleben gibt, dass der Herbst kaum auffällt. Ein schneller Überblick.

BERLINER MÄRCHENTAGE

Es war einmal ein Festival, das bereits seit 1990 große und kleine Geschichten-Fans glücklich macht... Was gibt es Besseres, als die dunkle Jahreszeit mit oft erzählten und weniger bekannten Märchen und Sagen zu verbringen? Noch bis zum 20. November legen die 27. Märchentage ihren Schwerpunkt auf Frauen- und Mädchenfiguren. Von wegen zarte Prinzessin! In der Märchenjurte (Figurentheater Grashüpfer, Puschkinallee 16a, Treptower Park) ist am Samstag um 18 Uhr „Von klugen und bösen Frauen“ die Rede. Das ganze Programm gibt es unter maerchenland-ev.de.

VERKAUFSOFFENER SONNTAG

Alle Berliner Geschäfte können am Sonntag anlässlich des Jazzfests Berlin von 13 bis 20 Uhr verkaufen. Die meisten beteiligten Läden öffnen bis 18 Uhr – darunter die Mehrzahl der Shoppingcenter, das KaDeWe am Wittenbergplatz, die Warenhäuser von Kaufhof und Karstadt (außer Karstadt Tempelhof) und die Galeries Lafayette an der Friedrichstraße. Nach Angaben der AG City machen auch viele weitere Händler am Kurfürstendamm und in der Tauentzienstraße auf. Stadtweit öffnen außerdem einige Möbelhäuser sowie Bau- und Lebensmittelmärkte. Bis 19 Uhr verkaufen unter anderem die Mall of Berlin am Leipziger Platz, die Potsdamer Platz Arkaden und das Eastgate in Marzahn. Das Kulturkaufhaus Dussmann an der Friedrichstraße bedient seine Kunden bis 20 Uhr. In diesem Jahr folgen noch verkaufsoffene Sonntage am 4. und am 18. Dezember.

20 JAHRE HAMBURGER BAHNHOF

Jetzt, hier, gleich – und das schon seit 20 Jahren. Das „Museum für Gegenwart“, den meisten als Hamburger Bahnhof bekannt, feiert seinen runden Geburtstag mit freiem Eintritt am Samstag und Sonntag (11 bis 18 Uhr). Zu sehen gibt’s unter anderem eine Installation von Christoph Büchel – ein besonders detailreicher Blick auf die US-amerikanische Gesellschaft im 21. Jahrhundert.

JÜDISCHE KULTURTAGE

An diesem Wochenende starten die Jüdischen Kulturtage; der Titel: „Shalom Berlin“. Los geht’s am 5. November in der Synagoge in der Rykestraße, wo das Eröffnungskonzert mit Andrej Hermlin & his Swing Dance Orchestra geplant ist (Tickets für 15 Euro). Das Fest läuft bis zum 13. November; dann läuft „Felix, der glückliche Mendelssohn“ im Kammermusiksaal der Philharmonie. Alle Veranstaltungen, Tag für Tag, unter der Adresse: www.juedische-kulturtage.org. CD/apo/Tsp