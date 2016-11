04.11.2016

von Sabine Beikler Drucken

Radverkehr in Berlin : Rot-Rot-Grün plant Pilotprojekt für Radfahrer

von Sabine Beikler

Bild vergößern Auf engstem Raum: Viele Radfahrer fühlen sich an den Rand gedrängt. Foto: V. Kuhn/dpa Foto: dpa

Das künftige Dreierbündnis von SPD, Linken und Grünen will sich auf ein Mobilitäts- und ein Radgesetz verständigen. Auch die Fahrradstaffel wird wohl aufgestockt.

Während Aktivisten des Fahrrad-Volksentscheids am Freitagnachmittag vor dem Roten Rathaus Fahrrad-Plätzchen und eine rot-rot-grüne Torte verteilten, trafen sich die Arbeitsgruppen, um vor Beginn der Koalitionsgespräche um 15 Uhr die Themenblöcke festzuzurren. Und es ging um gewichtige Bereiche: Mobilität/Verkehr, Energie/Umwelt/Klimaschutz und Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen. Offenbar will sich das as künftige Drkünftige Dreierbündnis von SPD, Linken und Grünen auf ein Mobilitäts- und ein Radgesetz verständigen. Auf den Nebenstraßen soll ein Netz aus Fahrradstraßen geplant und eingerichtet werden. Die künftigen Koalitionäre wollen einen Leitfaden für die Gestaltung von Fahrradstraßen erarbeiten. Bei Redaktionsschluss dauerten die Gespräche noch an.

Die Fachverhandlungsgruppe hatte sich darauf verständigt, dass in den nächsten fünf Jahren alle gefährlichen Kreuzungen umgebaut werden. In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode soll als Pilotprojekt ein grüner Pfeil für Fahrradfahrer eingeführt werden. Entlang des Hauptstraßennetzes sollen für Radler mindestens zwei Meter breite Streifen errichtet werden, um gefährliche Überholmanöver zu unterbinden. Und die Fahrradstaffel bei der Polizei soll nicht aufgelöst, sondern weitergeführt und von 20 auf 100 Beamte vergrößert werden.

Die 2014 eingeführte Staffel verteilte seitdem gut 30 000 Knöllchen: 10 459 gegen Radfahrer und 20 972 gegen Autofahrer, überwiegend wegen falschen Parkens. Dadurch flossen etwa 400 000 Euro in die Landeskasse. Die Staffel soll Rot-Rot-Grün zufolge vor allem zugeparkte Radwege konsequent kontrollieren und räumen.

Unfälle mit Radbeteiligung sind gesunken

Die Staffel war bekanntlich in Mitte angetreten, um die Verkehrssicherheit zu steigern. Tatsächlich ist an 28 von 32 Unfallschwerpunkten die Zahl der Unfälle mit Radbeteiligung gesunken. Die Berliner Fahrradstaffel ist bundesweit die einzige, die immer auf dem Rad unterwegs ist und keine andere Aufgabe hat als den Radverkehr zu überwachen. Die 20 Beamten sind in zwei Schichten von 7 bis 20 Uhr unterwegs – außer bei Glatteis.

Mit dem grünen Pfeil für Fahrradfahrer als Pilotprojekt haben sich offenbar die Grünen durchgesetzt, die die sogenannte Idaho-Regelung seit Längerem forderten. In dem US-Staat dürfen Radfahrer seit 1982 rote Ampeln wie Stoppschilder behandeln und Stoppschilder als „Vorfahrt beachten“, sofern die Kreuzung frei ist. Bisherige Erfahrungen zum Beispiel in Strasbourg, Bordeaux oder Nantes sind positiv verlaufen.

Auch das Fahrradparken soll unter Rot-Rot-Grün in dicht besiedelten Gebieten deutlich verbessert werden. Kfz-Stellplätze könnten in Fahrradstellplätze umgewandelt werden. An Knotenpunkten wie zum Beispiel Ostkreuz, Hauptbahnhof, Zoo oder Gesundbrunnen sollen Fahrradparkhäuser errichtet werden.

Bei sogenannten gehwegbegleitenden Radfahrwegen sollen sukzessive Sichthindernisse vor Kreuzungen abgebaut werden, um Unfallrisiken beim Rechtsabbiegen von Pkw einzudämmen. Rot-Rot-Grün will auch Radschnellverbindungen vorantreiben. b es dafür ein Modellprojekt geben wird, ist noch offen.

Zehn neue Vollzeitstellen für den Radverkehr geplant

Eine Projektsteuerung soll als eigenständige Gesellschaft eingesetzt werden, um die Rad-Aktivitäten zwischen Bezirken und Landesregierung zu koordinieren. Es ist noch offen, ob dieses Gremium möglicherweise beim landeseigenen Unternehmen Grün Berlin angesiedelt wird. In der zuständigen Senatsverwaltung – der Ressortzuschnitt steht noch nicht fest – sollen zehn Vollzeitstellen für den Radverkehr eingerichtet werden. Um das Fahrradstraßennetz ohne bürokratische Hürden über Bezirksgrenzen hinaus aufzubauen, will Rot-Rot-Grün nach Tagesspiegel-Informationen das Allgemeine Zuständigkeitsgesetz (AZG) ändern.

Klar dürfte der Finanzrahmen sein. 2018 sind für den Ausbau des Radverkehrs 40 Millionen Euro geplant. Ab 2019 sollen jährlich 51 Millionen Euro in die Radinfrastruktur fließen. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen in das nächste Jahr übertragen werden können. Eine Öffentlichkeitskampagne soll auch für den Umstieg aufs Fahrrad sensibilisieren.

Der öffentliche Personennahverkehr soll ebenfalls gestärkt werden: Offenbar plant Rot-Rot-Grün eine Taktverdichtung bei S- und U-Bahn, Bus und Straßenbahn im Innenstadtbereich und in den Außenbezirken. Das Berliner Sozialticket soll wie berichtet ab Frühjahr 2017 nicht mehr 36 Euro, sondern nur noch 25 Euro kosten. Zudem sollen in Berlin (AB-Zone) die Monats- und Jahreskarten für den öffentlichen Nahverkehr vorläufig teurer werden. Die Fahrpreise sollen zunächst eingefroren werden. Allerdings gilt die bereits beschlossene Fahrpreiserhöhung ab 2017.

Rot-Rot-Grün wollte sich am Freitag auch über die Themen Umwelt, Klima und Energie verständigen. Die Verhandlungen über Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Mieten sollten noch am Abend beginnen und bis spät nachts andauern.