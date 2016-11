04.11.2016

Schönwalde-Glien (Havelland) : Toter in abgebranntem Auto gefunden

Die Polizei hat in einem abgebrannten Auto in Schönwalde-Glien (Havelland) eine Leiche gefunden. Am frühen Freitagmorgen wurden Beamte auf einen Forstweg zu dem in Flammen stehenden Wagen aus dem Havelland gerufen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, entdeckte die Polizei den Leichnam.

Erkenntnisse zur Identität und zur Brandursache liegen laut Polizei noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Leichnam sollte in die Gerichtsmedizin gebracht und das Auto auf Spuren untersucht werden. Hinweise auf Fremdeinwirken gebe es derzeit nicht. (dpa)