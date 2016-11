03.11.2016

von Thomas Loy

Bürgerämter in Berlin : Softwarepanne in den Berliner Standesämtern

Bild vergößern Momentan müssen sich Hochzeitspaare gedulden. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Heiratswillige müssen sich gedulden: wegen einer Computerpanne dauert es länger in den Standesämtern.

Die Berliner Bürgerämter sind seit Anfang der Woche nur bedingt arbeitsfähig. In den Standesämtern sind die Computer ausgefallen, wie die Senatsinnenverwaltung bestätigte. Damit können keine Beurkundungen vorgenommen werden. Grund ist ein Update für die Standesamts-Software „AutiSta“. Am Montag wurde es aufgespielt, am Dienstag streikten die Rechner. Das Update hatte das Betriebssystem lahmgelegt. Das IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) des Landes arbeite daran, den Fehler zu beheben, sagte eine Sprecherin der Innenverwaltung. Am Freitag sollen die Rechner wieder funktionieren. In dringenden Fällen könnten die Mitarbeiter der Standesämter auch handschriftlich tätig werden, aber „mit doppeltem zeitlichen Aufwand“.

Hinweise auf die technische Panne gibt es nur in Einzelfällen. Das Standesamt Pankow verweist auf einen „extrem eingeschränkten Service“, in Charlottenburg-Wilmersdorf werden nur zwei Schließtage angekündigt, wegen Fortbildung und einer Personalversammlung.

Die Bürgerämter stehen seit Monaten unter Druck, weil sie wegen Personalmangel nicht genügend Termine anbieten können. Die letzte große Computerpanne war im August 2015. Damals legte ein Stromausfall im ITDZ viele Berliner Behörden lahm. Auch Feuerwehr und Polizei waren betroffen. loy