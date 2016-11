02.11.2016

Berlin : Terrorverdächtiger in Berlin-Schöneberg festgenommen

Ein nach eigenen Angaben 27-jährige Syrer ist am Mittwochabend in Berlin-Schöneberg festgenommen worden. Er wird verdächtigt, Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein.

Das Landeskriminalamt in Berlin hat am Mittwochabend einen Terrorverdächtigen festgenommen. Gegen 21.30 Uhr teilte die Polizei über Twitter mit, die Kollegen des LKA "nahmen gerade einen Mann fest, der im Verdacht steht, Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein". Der nach eigenen Angaben 27-jährige Syrer halte sich seit 2015 in Deutschland auf und wurde in einer Wohnung in Schöneberg festgenommen.

Weitere Ermittlungen habe die Bundesanwaltschaft übernommen, twitterte die Polizei. Die Bundesanwaltschaft konnte am Abend zunächst keine weiteren Informationen geben.