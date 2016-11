03.11.2016

4,4 Prozent mehr für Abgeordnete Steuerzahlerbund: Es reicht auch die Hälfte

Potsdam - Für Bedienstete des Landes Brandenburg steigen die Bezüge in diesem wie im vergangenen Jahr um rund zwei Prozent. Die Landtagsabgeordneten aber wollen sich in ihrer Plenarsitzung in der kommenden Wochen einen deutlichen höheren Zuwachse ihrer Bezüge genehmigen: Der Gesetzesvorschlag von Parlamentspräsidentin Britta Stark sieht eine Erhöhung um 4,4 Prozent oder 350,56 Euro auf knapp 8318 Euro pro Monat im kommenden Jahr vor. Ebenfalls um 4,4 Prozent soll die direkte Zahlung für die Rentenversorgung an das Versorgungswerk von 1712,29 auf 1787,63 Euro steigen.

Scharfe Kritik kam vom Steuerzahlerbund. „Die sollen nicht arm dran sein, aber diesen heftigen Schluck aus der Pulle finden wir nicht gut“, sagte der Landeschef des Steuerzahlerbundes, Ludwig Zimmermann, am Mittwoch der dpa. „Wir halten die Erhöhung nicht für angemessen“, sagte Zimmermann. Die höheren Einkommen im Land seien zwar zu begrüßen. Die Abgeordneten sollten sich aber besser am öffentlichen Dienst orientieren, wo die Erhöhung mit 2,35 Prozent im kommenden Jahr viel niedriger sei, sagte Zimmermann. „Man kann die Diäten nicht vergleichen mit einem Unternehmen, das am Markt tätig ist“, so Zimmermann. Zimmermann schlug eine halb so hohe Erhöhung vor. „Die Hälfte hätte gereicht.“ Es gebe derzeit zwar extrem hohe Steuereinnahmen, das solle aber besser an die Steuerzahler zurückgegeben werden. Auch die schwierige Haushaltslage des Landes und die finanziellen Pflichten müssten berücksichtigt werden.

Allerdings hat der Steuerzahlerbund genau diese neue, von Experten gelobte Verfahrensweise zur jährlichen Anpassung der Abgeordnetenbezüge an die allgemeine Gehaltsentwicklung selbst mitgetragen. Der Systemwechsel war von einer unabhängigen Expertenkommission im November 2009 vorgeschlagen worden. Deren Bericht trägt auch die Unterschrift von Angela Mai, bis 2015 war sie Landesvorsitzende des Steuerzahlerbundes.

Seit dem Jahr 2014 richtet sich die jährliche Erhöhung der Diäten nach der durchschnittlichen Einkommensentwicklung in Brandenburg. Zudem sind die hiesigen Abgeordneten im Gegensatz zu Regelungen in einigen anderen Ländern steuerlich mit anderen Einkommensbeziehern gleichgestellt. Zudem gibt es keine Pauschalen mehr zum Beispiel für Fahrtkosten. Statt der beamtenähnlichen Altersversorgung gibt es nun eine kapitalgedeckte Alters- und Hinterbliebenenversorgung.

Mit der Kopplung der Diäten an die Einkommensentwicklung war bei vielen Abgeordneten auch die Hoffnung verbunden, nicht jedes Jahr neue Debatten über eine angebliche „Selbstbedienungsmentalität“ der Politiker führen zu müssen. Laut Grundgesetz haben Abgeordnete einen Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. Dabei geht es auch darum, Korruption zu verhindern und überhaupt noch geeignetes Personal für den Politikbetrieb zu finden, das schließlich in der freien Wirtschaft weitaus mehr verdienen könnte. A. Fröhlich (mit dpa)