Autobahn am Funkturm beschädigt Sperrung sorgt für tagelange Staus

Berlin - Die Sperrung eines dicht befahrenen Berliner Autobahnstücks am Dreieck Funkturm hat am Mittwochmorgen für massive Staus im Nordwesten Berlins gesorgt. Betroffen war die Strecke der Stadtautobahn A100 von Tegel im Norden kommend Richtung Süden zum Dreieck Funkturm. Gesperrt ist für drei Tage die Überfahrt von der Stadtautobahn auf die Avus Richtung Potsdam. Senat und Polizei empfahlen, die Autobahnabschnitte weiträumig zu umfahren. Auch für Mittwochnachmittag und die nächsten Tage wurden Staus erwartet.

Die Stadtautobahn am Dreieck Funkturm gilt als eines der meist befahrenen Autobahnstücke Deutschlands. Die jetzt gesperrte Abzweigung zur Avus ist nicht ganz so stark frequentiert, aber besonders im Berufsverkehr am Morgen und Nachmittag auch viel befahren.

Das ganze Autobahndreieck soll schon länger komplett saniert werden. Das Vorhaben wurde aber verschoben, derzeit laufen noch umfangreiche Planungen. Unklar ist, ob einige Brücken neu gebaut werden müssen und ob die unübersichtliche Verkehrsführung mit engen Kurven und schmalen Straßen zum Teil ganz neu gebaut und modernen Anforderungen angepasst wird.

Die aktuelle Sperrung begann bereits am Dienstagabend, nachdem auf der Brücke von der Stadtautobahn auf die Avus eine etwa 80 mal 50 Zentimeter große kaputte Stelle entdeckt worden war. Diese solle nun bis Freitag repariert werden, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt mit. Die Stelle wurde am Mittwoch freigelegt, gereinigt und getrocknet. Dann begann das Auffüllen mit einem Betonersatz. Weil der aber mindestens zwei Tage zum Aushärten braucht, dauere alles so lange, sagte Petra Rohland von der Senatsverwaltung für Verkehr. Sollte es die nächsten Tage regnen, könne sich die Reparatur auch noch bis ins Wochenende verzögern. Allerspätestens zum nächsten Montag werde man aber fertig sein.

Die Reparatur der Brücke ist auch deswegen so aufwendig, weil nicht nur der Straßenbelag kaputt sei, sondern der Schaden so tief ging, dass die Stahlverstrebungen im Beton offen gelegt worden seien, sagte Rohland. Der Stau am Mittwochmorgen reichte zurück bis zum Jakob-Kaiser-Platz, zeitweise waren sogar noch die Strecken weiter nördlich bis zur Abfahrt Schulzendorfer Straße auf der A111 und bis zur Beusselstraße auf der A100 betroffen. dpa