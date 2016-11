Gauland will in geheimen Ausschuss AfD-Fraktionschef beruft sich auf Klaus Ness

Potsdam - Nach langem Streit mit den anderen Fraktionen und einer Niederlage vor dem Landesverfassungsgericht will die AfD im Brandenburger Landtag nun ihren Vorsitzenden Alexander Gauland in die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) schicken. Das beschloss die Fraktion eigenen Angaben zufolge am Dienstag einstimmig.

Zuvor war der AfD-Abgeordnete Andreas Galau mehrfach bei Abstimmungen im Parlament mit dem Versuch durchgefallen, in das Gremium zu kommen, das den Verfassungsschutz kontrolliert. SPD, Linke und Grüne lehnten ihn vehement ab, unter anderem, weil er früher einmal Mitglied bei den zeitweise vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Republikanern war. Die AfD war in dem Streit bis vor das Landesverfassungsgericht gezogen. Dieses hatte allerdings geurteilt, dass ein Kandidat zumindest die Möglichkeit haben müsse, sich den anderen Fraktionen vorzustellen. Das wurde im Fall Galau nachgeholt, was am Ergebnis der Abstimmungen aber nichts änderte.

Man habe es hinnehmen müssen, aus dieser „gewissen Schwäche“, wie Gauland sagte, kandidiert er nun selbst – um zeitraubende weitere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. „Es ist wichtig, dass wir für den Rest der Legislaturperiode in der PKK vertreten sind“, sagte er. Gauland selbst geht davon aus, dass seiner Wahl in das parlamentarische Gremium zur Kontrolle des Verfassungsschutzes, der unter anderem rechtsextreme Bestrebungen im Land aufklärt, nichts im Wege steht. Er berief sich auf Aussagen des verstorbenen früheren SPD-Fraktionschefs Klaus Ness in einem Vieraugengespräch mit ihm, in dem Ness von drei wählbaren AfD-Kandidaten – darunter Gauland – gesprochen haben soll. Die AfD hat zehn Abgeordnete. Ness hatte damals auch öffentlich die AfD aufgefordert, einen Kandidaten ohne rechtsextreme Flecken in der Vita zu präsentieren.

Grünen-Fraktionschef Axel Vogel reagierte zurückhaltend auf die neuen Entwicklung. Für Vogel ist klar, dass sich auch Gauland im Hauptausschuss vorstellen und befragen lassen müsse, wie er mit seiner Rolle in der PKK umgehen würde. „Ohne Vorstellungsrunde machen wir gar nichts“, sagte Vogel. Schließlich habe sich Gauland, „den man vor zwei Jahren noch als bürgerlich einschätzen konnte“, verändert, sei inzwischen radikaler geworden. dpa/thm