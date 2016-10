01.11.2016

von Klaus Peters Drucken

Betrugsprozess gegen Linke-Politiker Peer Jürgens : Anklage will Beweise aus Durchsuchungen doch verwerten

von Klaus Peters

Bild vergößern Der ehemalige Brandenburger Landtagsabgeordnete Peer Jürgens (M.) beim Prozessauftakt in Potsdam mit seinen Anwälten. Foto: B. Settnik/dpa

Der ehemalige Landtagstagsabgeordnete der Linken, Peer Jürgens, soll den Landtag um 87 000 Euro betrogen haben. In dem bisher zäh verlaufenden Prozess steht eine brisante Zeugenaussage an: Die Grünen-Politikerin Niels hatte ihren früheren Parlamentskollegen angezeigt.

Im Prozess gegen den früheren Landtagsabgeordneten Peer Jürgens wegen Betrugs und Wahlfälschung besteht die Anklage darauf, die Beweise aus zwei Wohnungsdurchsuchungen zu verwerten. Das Landgericht habe die Durchsuchungen von Wohnungen des Politikers in Beeskow (Oder-Spree) und Potsdam zwar für unverhältnismäßig und damit rechtswidrig erklärt, sagte die Staatsanwältin am Dienstag vor dem Amtsgericht Potsdam.

Daraus folge aber nicht, dass die gewonnenen Erkenntnisse nicht im Prozess verwertet werden dürften. Denn die dem Angeklagten vorgeworfenen Straftaten seien so schwerwiegend, dass das Interesse an der Aufklärung Vorrang habe, unterstrich die Anklagevertreterin. Die Richterin hatte in der vergangenen Woche Zeugen, die sich zu den Ergebnissen der Durchsuchungen äußern sollten, wieder ausgeladen. Hintergrund war, dass die Durchsuchungen vom Landgericht als rechtswidrig eingestuft worden waren.

Ex-Landtagsabgeordnete Sabine Niels (Grüne) sagt jetzt vor Landgericht #Potsdam im Betrugsprozess gegen Linke-Politiker Peer Jürgens aus pic.twitter.com/v93cLUOySc — Alexander Fröhlich (@alx_froehlich) 1. November 2016

Die Staatsabwaltschaft wirft Jürgens vor, mit falschen Angaben zu seinen Wohnsitzen vom Landtag knapp 87 000 Euro Fahrtkosten- und Mietzuschüsse erschlichen zu haben. (dpa)

Weitere Informationen folgen.