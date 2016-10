01.11.2016

Brandenburg : Opposition startet Volksinitiative gegen umstrittene Kreisreform

Der Vorstandsvorsitzender der Initiative Bürgernahes Brandenburg, Hans Lange (r), und sein Stellvertreter Péter Vida.

Mit einer Volksinitiative machen Teile der Opposition im Brandenburger Landtag gegen die geplante Neuordnung von Landkreisen mobil. Nachdem Rot-Rot die Reform im Parlament durchgedrückt hat, sollen nun die Bürger entscheiden.

Potsdam - Die Volksinitiative gegen die Brandenburger Kreisgebietsreform startet am Dienstagvormittag in Potsdam ihre Unterschriftensammlung. Als einer der Erstunterzeichner will CDU-Landeschef Ingo Senftleben an die neu gepflanzte Bittschriften-Linde am Brandenburger Landtag kommen. Die CDU unterstützt gemeinsam mit BVB/Freie Wähler und der nicht im Landtag vertretenen FDP die Initiative, die die Neuordnung der Landkreise verhindern will.

Die rot-rote Landesregierung will die derzeit 14 Landkreise und vier kreisfreien Städte zu neun Regionalverwaltungen zusammenlegen. Nur die Landeshauptstadt Potsdam soll kreisfrei bleiben. Die Initiative befürchtet, dass in den neuen Großkreisen die Bürgernähe verloren geht.

Im ersten Schritt benötigt die Initiative 20 000 Unterschriften. Sollte es zum Volksentscheid kommen, wären allerdings eine halbe Million Unterstützer notwendig, um die Reform zu kippen. (dpa)

Hintergrund: Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid

Im Land Brandenburg können Bürger selbst Anträge in den Landtag einbringen - oder sogar Gesetze erlassen. In der Verfassung sind dafür drei Schritte vorgesehen: Zunächst die Volksinitiative, dann das Volksbegehren und schließlich der Volksentscheid.

Für die im Streit um die Kreisreform zunächst angekündigte VOLKSINITIATIVE sind 20 000 Unterschriften notwendig, die binnen eines Jahres einfach auf der Straße gesammelt werden können. Sind alle Bedingungen erfüllt, beschäftigt sich das Plenum des Landtags damit.

Sollte das Ansinnen nicht angenommen werden, kann das VOLKSBEGEHREN als zweite Stufe folgen. Dafür müssen 80 000 Bürger in Rathäusern oder Bürgerbüros ihre Unterschrift abgeben.

Lehnt der Landtag das Ansinnen erneut ab, kann es zum VOLKSENTSCHEID kommen. Dabei muss an einem festgesetzten Wahltag nicht nur die Mehrheit mit "Ja" stimmen, sondern auch mindestens ein Viertel aller Wahlberechtigten. Dies wären gut eine halbe Million Brandenburger ab 16 Jahren.

Wenn über ein Gesetz abgestimmt wurde, ist es dann genauso gültig wie ein vom Landtag verabschiedetes Gesetz. Eine allgemeine Forderung von Bürgern an die Landesregierung hat dagegen keine Bindungswirkung - wohl aber eine starke politische Signalwirkung. (dpa)