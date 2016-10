NACHRICHTEN

Landessynode: Jugendmitgliedschaft im Gemeindekirchenrat

Berlin - In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) können Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren künftig Mitglieder des Gemeindekirchenrats werden. Ein zunächst bis 2028 befristetes „Kirchengesetz zur Erprobung der Mitgliedschaft Jugendlicher im Gemeindekirchenrat“ beschloss die in Berlin tagende Landessynode am Samstag. Die für die Änderung der Grundordnung nötige Zwei-Drittel-Mehrheit wurde knapp erreicht. In Gremien von weniger als sechs Mitgliedern kann demnach ein Jugendlicher gewählt werden, in Gremien mit mehr als sechs Mitgliedern sollen bis zu zwei Jugendliche gewählt werden. Voraussetzung ist das Erreichen des 16. Lebensjahrs und die Zulassung zum Abendmahl. Erforderlich ist ferner eine Zustimmung der Sorgeberechtigten. Den Vorsitz des Gemeindekirchenrats dürfen auch künftig nur Volljährige übernehmen. KNA

Brandenburger Baustoff-Expertin erhält Deutschen Umweltpreis

Würzburg/Cottbus - Für ihre Verdienste um nachhaltiges Wirtschaften hat Bundespräsident Joachim Gauck der Cottbuser Wissenschaftlerin Angelika Mettke den Deutschen Umweltpreis verliehen. Die 64-jährige Professorin der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg teilt sich die mit 500 000 Euro dotierte Auszeichnung mit dem Amsterdamer Unternehmer Bas van Abel und dem Unternehmer Walter Feeß aus Baden-Württemberg. Mettke und Feeß wurden am Sonntag in Würzburg als Pioniere beim Recycling von Beton ausgezeichnet. Jährlich könnten zwei Millionen Tonnen Bauschutt vermieden werden, wenn die Betonplatten wieder eingesetzt würden, betonte Mettke in ihrer Dankesrede. dpa

16-jährige Mopedfahrerin bei Unfall tödlich verletzt

Diedersdorf - Eine junge Mopedfahrerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Diedersdorf und Kleinbeeren (Teltow-Fläming) ums Leben gekommen. Die 16-Jährige sei am Sonntag am Ende einer Gruppe von etwa 20 Zweiradfahrern unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Als die Gruppe abbremsen musste, kam die 16-Jährige ins Rutschen und schleuderte in den Gegenverkehr. Sie wurde von einem Auto erfasst und starb noch am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt. dpa

Reizgas bei Halloween-Party versprüht – neun Verletzte

Senftenberg - Bei einer Halloween-Party in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) sind in der Nacht zum Sonntag neun Gäste durch Reizgas verletzt worden. Sechs von ihnen wurden wegen Atem- und Kreislaufproblemen in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte. Nach den Ermittlungen hatten Unbekannte das Reizmittel im Festzelt versprüht. Am Sonntag hatte ein Sprecher erklärt, das Reizmittel sei möglicherweise über die Lüftungsanlage in das Festzelt gelangt, dies bestätigte sich nicht. Nach Lüftung des Zeltes feierten die rund 500 Gäste weiter. dpa

Polizeihubschrauber lotst verirrte Spaziergänger aus dem Wald

Sperenberg - Mit einem Hubschrauber hat die Polizei drei verirrte Spaziergänger aus einem Waldgebiet bei Sperenberg (Teltow-Fläming) gelotst. Ein 50-Jähriger habe am Sonntag nach Einbruch der Dunkelheit per Telefon die Polizei alarmiert, weil er sich mit seiner Mutter und einem zweijährigen Kind im Wald verlaufen habe. Weil die Temperaturen bereits auf bis zu drei Grad gesunken waren, schickten die Beamten sofort den Hubschrauber los. Die Besatzung konnte die Verirrten mit dem Suchscheinwerfer sicher aus dem Wald leiten. dpa