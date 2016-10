29.10.2016

von Christoph Stollowsky

Junge vermisst : Geschichte einer Suchaktion in Berlin-Kreuzberg

Berlin, Graefekiez. Hier startete die gemeinsame Suchaktion. Foto: Kai-.Uwe Heinrich

Als ein dreijähriger Junge am Freitagnachmittag verschwindet, hilft die ganze Nachbarschaft bei der Suchaktion. Eine Geschichte aus Berlin-Kreuzberg.

Das hat selbst altgediente Polizeibeamte tief beeindruckt: „Danke Kreuzberg! Dreijähriger dank überwältigender Hilfe wieder da“ postete die Berliner Polizei am Sonnabend auf Facebook. Was war passiert?

Am Freitag kurz vor 16 Uhr vermisste eine britische Touristin plötzlich ihren kleinen autistischen Sohn. Der war unbemerkt aus einem Second-Hand-Kinderladen an der Kreuzberger Graefestraße davongelaufen, als sich seine Mutter dort mit Freunden umschaute. Verzweifelt rannte die Frau nach draußen, irrte umher, rief lautstark nach ihrem „Xavier“ – und um Hilfe.

"Punks halfen mit, Leute im Anzug"

Und die Helfer eilten aus allen Ecken herbei. „Das war absolut beeindruckend“, erzählt Polizeikommissar Florian Bäcker vom Kreuzberger Abschnitt 52, dessen Beamte fast zeitgleich alarmiert wurden. „Alle machten sich sofort auf die Suche, Passanten, Anwohner, Kunden des Second Hand-Shops, Punks waren dabei, Leute mit Anzug.“ Auch Kommissar Bäcker wurde sofort aktiv, bereitete den Einsatz einer Hundertschaft vor, forderte Spürhunde an . . .

Doch bevor das alles ins Rollen kam, eilte eine junge Frau herbei. Ihr Lebensgefährte habe sie gerade angerufen, rief sie. „Der hat den Jungen soeben gefunden!“

An der Ecke Schinkestraße/Kottbusser Damm sah der Mann Xavier an einer Hauswand stehen, sprach ihn an, und die Sache war klar, als der Ausreißer englisch antwortete. Eine Polizeistreife holte Xavier mitsamt dem Finder an der Ecke ab. Und die Mutter schloss ihren Ausreißer in die Arme. Freudentränen. Happy End.