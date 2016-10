29.10.2016

Halloween-Tipps für Berlin : Vorsicht, Vampire!

Bild vergößern Ach wenn’s mich doch gruselte. Wer Kürbisse schnitzen oder sich gruselig schminken lassen möchte, kann viele Halloween-Partys in Berlin besuchen. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Montag ist Halloween, aber bereits am Sonntag geht es mit einigen Gruselfesten für Groß und Klein los. Hier sind unsere Tipps für Süßes oder Saures.

Wenn am Montag Halloween gefeiert wird, verwandeln sich Kinder in Vampire, Hexen, Skelette und ziehen von Haustür zu Haustür, um Süßigkeiten zu fordern. Gruselclowns verbreiteten jüngst Schrecken, sollen es aber nicht schaffen, den Spaß am Fest zu verderben. Am Sonntag und Montag gibt es in Berlin verschiedene Veranstaltungen, die einen Besuch wert sind. Hier sind unsere Tipps für Süßes oder Saures.

Halloween im Grünen

Rund 1000 Kürbisse liegen am heutigen Sonntag im Botanischen Garten und dürfen fantasievoll geschnitzt werden. Kinder können sich unter anderem beim Augapfelwettrennen und bei einer Kürbisboccia austoben. Wer müde wird, ruht sich im Italienischen Garten aus.

Botanischer Garten, Königin-Luise-Straße 6, Sonntag, 11-18 Uhr, Eintritt: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 3 Euro, für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.

Familienhalloween im Club Adagio

Der Nachtclub verwandelt sich heute in ein Gruselschloss und bietet eine Kinderdisko, Hüpfburg und Bastelecken. „Ulf der Spielmann“ wird auftreten, am Ende gibt es einen Kostümwettbewerb.

Adagio, Marlene-Dietrich-Platz 1, Sonntag, 12-20 Uhr, Eintritt: 9-14 Euro.

Gruseltour durch den Tierpark

Wer eine spannende Wanderung durch den Landschaftszoo erleben möchte, muss an Halloween den Mitarbeitern des Tierparks hinterherwandern. Zudem erwarten die Gäste Gesichtsbemalungen, Gespenstergeschichten und ein Feuerwerk am Schloss Friedrichsfelde.

Tierpark, Am Tierpark 125, Montag, ab 17 Uhr mit Vorverkaufsticket, Abendkasse 17.30 Uhr, Eintritt: 10 Euro, für Kinder 5 Euro.

Hexenrezepte im Filmpark Babelsberg

Die Sets und Kulissen des Filmparks werden zu schaurigen Attraktionen umfunktioniert. Kinder können Kürbisse zu Fratzen schnitzen, die Rezepte des Hexenhauses ausprobieren oder knifflige Rätsel lösen. Auch Tanzeinlagen wird es geben.

Filmpark Babelsberg, August-Bebel-Straße 26-53 (Potsdam), Montag, 10-17 Uhr, Eintritt: Erwachsene 23,90 Euro, Kinder 4-16 Jahre 16,20 Euro. Ein Kind im Vollkostüm erhält in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen freien Eintritt.

Schminken in den Arcaden

Der Kindersender „Radio Teddy“ sendet an Halloween live aus den Arcaden an der Schönhauser Allee. Kinder bekommen die Gelegenheit, sich zu schminken und gruselige Motive zu basteln. Auch ein Umzug zum Helmholtzplatz ist geplant, dort folgt ein Feuerwerk.

Arcaden, Schönhauser Allee 80, Montag, 11-20 Uhr.

Düstere Party im Schloss

Das Einkaufszentrum „Das Schloss“ in Steglitz verspricht eine schaurig-düstere Party auf dem Deck des Panoramahimmels. Schlossherr „Mr. Nee Wollah“ und seine Freunde sollen für gruselige Stimmung sorgen. Kinder können mit einer Mumie und einem Skelett plaudern.

„Das Schloss“, Schlossstraße 34, Montag, 10-20 Uhr.

Spuk im Parkwächterhaus

Vor und in das alte Parkwächterhäuschen im Lietzenseepark lädt der Bürgerverein „ParkHaus Lietzensee“ zu Halloween ein. Alle, die kostümiert erscheinen und einen geschnitzten Kürbis als Verzierung des Baudenkmals mitbringen, bekommen selbstgebackene Cookies. Innen gibt es ab 17.30 Uhr Süßigkeiten und leicht gruselige Überraschungen.

Parkwächterhaus am Lietzensee, Wundtstraße 39, Montag, 17-19.30 Uhr.

Darauf sollten Eltern achten

Kinder verkleiden sich gerne als Vampire oder Skelette. Da die Kostüme meistens sehr dünn sind, können sich Kinder bei dem kühlen Herbstwetter schnell erkälten. Deshalb gehören warme Funktionsunterwäsche oder mehrere Schichten Kleidung unterm Kostüm dazu. Eltern sollten auch darauf achten, dass Kunststoffmasken nicht streng nach Plastik riechen; dies deutet auf gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe wie Weichmacher hin. Beim Schminken der Kinder sollten Eltern nicht übertreiben. Die Kaufmännische Krankenkasse KKH rät vor dem Auftragen zum Benutzen von Pflegecreme. Hautstellen um die Augen sollen ausgespart werden, da die Haut dort besonders empfindlich ist.