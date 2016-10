28.10.2016

BVV in Berlin-Lichtenberg : AfD kürt umstrittenen Dozenten zum Stadtratskandidaten

Als Statistik-Dozent ließ Wolfgang Hebold die Korrelation zwischen Terroranschlägen und der Anzahl von Muslimen berechnen - er verlor seinen Job. Jetzt könnte er AfD-Schulstadtrat werden.

Wolfgang Hebold, schulterlanges weißes Haar, Deutschlandfähnchen am Revers, saß am Mittwochabend bei der konstituierenden Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung in Lichtenberg in der ersten Reihe. Allerdings nur auf den Zuschauerplätzen, denn der Kandidat der AfD für den Stadtratsposten gehört der 12-köpfigen Fraktion gar nicht an. Grundsätzlich ist das nicht unüblich. Umstritten ist Hebold trotzdem, wegen Dingen, die er im Sommer getan oder eben nicht getan hat. Was war also passiert?

„Kopftuchmoslem ist spöttelnd gemeint."

Wolfgang Hebold, 57, vier Kinder, wohnhaft in Berlin-Lichtenberg, Statistik-Dozent, verlor in diesem Sommer gleich drei Jobs. Seine Lehraufträge an der Hochschule für Wirtschaft und Recht sowie der für Wirtschaft und Technik wurden ihm entzogen, die private Hochschule SRH kündigte. Warum? Laut Sylke Schumann, Pressesprecherin der Hochschule für Wirtschaft und Recht, war es so: Studierende erhielten Zugang zu Aufgaben nur über die Website von Hebold, auf der auch sein Blog „Die Verheerung Europas“ zu finden war, wo er, bis heute, Begriffe wie „Kopftuchmoslem“ nutzt. Als Reaktion auf einen Tagesspiegel-Artikel schreibt er auf seinem Blog: „Kopftuchmoslem ist spöttelnd gemeint. Und strafrechtlich relevant sind die Begriffe schon gar nicht.“ Er kam damals der Aufforderung nach, die Aufgaben nur noch über eine hochschulinterne Seite zu vergeben.

Studienaufgabe: Korrelation zwischen Terroranschlägen und Anzahl von Muslimen berechnen

Dann tauchten Foreneinträge unter seinem Namen auf, die rechtsextremen Hintergrund aufwiesen. Bis heute bestreitet Hebold, sie geschrieben zu haben. Unstrittig ist hingegen, dass er Aufgaben wie diese stellte: Studierende sollten die Korrelation zwischen Terroranschlägen und der Anzahl in einem Land lebender Muslime berechnen. Den Hochschulen war das zu viel. Gegen die Kündigung der SRH klagte Hebold, will sich aber mit ihnen geeinigt haben. Die Staatsanwaltschaft prüft die Vorwürfe, sie ermittelt wegen Beschimpfung von Religionsgesellschaften. Eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft nach dem Stand blieb unbeantwortet. Im Bezirksamt könnte Hebold das Ressort Schule und Jugend zufallen. „Da hab ich als Vater und Dozent ja eine gewisse Nähe zu“, sagt er. Gewählt wird im November.