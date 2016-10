28.10.2016

"IQB-Bildungstrend 2015" : Brandenburgische Neuntklässler besser im Lesen

Platz vier beim Lesen: Brandenburs Neuntklässler haben sich im bundesweiten Vergleich laut einer neuen Studie verbessert.

Brandenburgische Neuntklässler sind einer Studie zufolge im Lesen deutlich besser geworden. Verglichen mit dem Jahr 2009 hat sich diese Kompetenz im Fach Deutsch signifikant gesteigert, wie aus dem am Freitag in Berlin vorgestellten Ländervergleich "IQB-Bildungstrend 2015" der Kultusministerkonferenz hervorgeht. Brandenburg landete beim Lesen im Fach Deutsch auf Platz vier. Auf ganz Deutschland bezogen gab es entgegen dem Trend in Brandenburg einen leichten Rückgang der im Mittel erreichten Kompetenzen beim Lesen. (dpa)