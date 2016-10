27.10.2016

IQB-Ländervergleich und Studie "Vera 8" : Berlins Schulen sind Schlusslicht in Deutschland

Zwei Studien belegen massive Defizite bei Berliner Schulen. Sie sind Schlusslicht im Ländervergleich. Bildungssenatorin Scheeres fordert Lehrer auf, Schüler besser zu fördern.

Berlin bleibt im Ländervergleich Schlusslicht in der deutschen Bildungslandschaft. Das zeigen zwei neue Studien. Nach vorab bekannt gewordenen Ergebnissen des IQB-Ländervergleichs zu Deutsch und Fremdsprachen schneiden Neuntklässler in Berlin und Bremen am schlechtesten ab, vorne liegen Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein, berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstagabend.

Die vom Berliner Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) durchgeführte Studie wird offiziell am Freitag vorgestellt; dpa beruft sich auf Auszüge. Bekannt wurden jetzt auch die bislang unter Verschluss gehaltenen Berliner Ergebnisse der Vergleichsarbeiten von 2016 für die 8. Klassen.

An den Tests zum IQB-Ländervergleich, die zeigen, inwieweit Neuntklässler die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss erreichen, hatten im vergangenen Jahr bundesweit 45.000 Neuntklässler an 1800 Schulen teilgenommen. Schon bei der 2010 veröffentlichten Vorgängerstudie lag Berlin in Deutsch gemeinsam mit Bremen und Hamburg hinten, in Englisch schnitt Berlin etwas besser ab. Führend war damals in beiden Fächern Bayern, im Lesen waren die Schülerleistungen auch in Baden-Württemberg, Sachsen und dem Saarland überdurchschnittlich gut.

Große Lücken bei Acht- und Neuntklässlern

Aufsteiger im aktuellen Ländervergleich „IQB-Bildungstrend 2015“ soll Schleswig-Holstein sein, mit guten Ergebnissen in Deutsch und Englisch. Baden-Württemberg hat sich auch nach Trendmeldungen aus dem Land selber deutlich verschlechtert. Die ostdeutschen Länder konnten ihren Rückstand in Englisch, der schon 2010 deutlich war, offenbar nicht durchweg aufholen, wobei Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ebenso wie Hamburg, Hessen und NordrheinWestfalen über dem Bundesschnitt liegen sollen. Nordrhein-Westfalen soll aber in Deutsch wie zuvor schlecht abschneiden.

Berlins schlechtes Abschneiden hatte sich schon abgezeichnet, da die untersuchten Neuntklässler bereits im Jahr zuvor bei den Berliner Vergleichsarbeiten für die Achtklässler („Vera 8“) große Lücken gezeigt hatten. So erreichten fast 40 Prozent von ihnen noch nicht einmal den Mindeststandard, den die Kultusministerkonferenz für das Lesen im Englischen aufgestellt hat. Bei den Schülern mit Migrationshintergrund lag diese Quote sogar bei fast 50 Prozent.

Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Bei den aktuellen Vera-8-Ergebnissen für das Jahr 2016, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, fielen die Englischergebnisse nur unwesentlich besser aus. In der Mathematik gibt es sogar eine massive Verschlechterung: Die Risikogruppe stieg von 56 Prozent im Vorjahr auf 68 Prozent. Im Bereich Deutsch unterschritten 2016 über 35 Prozent der Neuntklässler die Mindestanforderungen; im Jahr zuvor lag diese Quote noch bei 25 Prozent. Diese Schüler haben kaum eine Chance, bis Klasse 10 die Defizite aufzuholen.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) appellierte am Donnerstag an die Lehrer, aus den Vera-Ergebnisse mehr Konsequenzen für eine gezieltere Förderung der Schüler zu ziehen.