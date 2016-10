Anklage gegen IS-Verdächtigen aus Bad Belziger Asylheim

Karlsruhe/Berlin - Ein 19 Jahre alter Syrer, der in Untersuchungshaft sitzt, steht in Verdacht, Anschlagsziele für den Islamischen Staat (IS) in Berlin ausgekundschaftet zu haben. Shaas E. M. soll auch seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert haben, selbst Anschläge zu verüben. Das teilte am Donnerstag die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit, die jetzt Anklage erhoben hat. Nach früheren Angaben des Brandenburger Polizeipräsidiums lebte der Mann bis zu seiner Festnahme als Asylsuchender im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Nach PNN-Informationen war er dort im März in einem Asylbewerberheim in Bad Belzig festgenommen worden. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt, leitete den Fall dann aber an den Generalbundesanwalt weiter.

In Gang gekommen waren die Ermittlungen der neu gegründeten und auf islamistische Terroristen angesetzten LKA-Soko durch einen Tipp aus dem Umfeld des Asylbewerbers. Der Syrer soll nach PNN-Informationen mit seinen Verbindungen zum IS geprahlt und sich mit seinen Taten gebrüstet haben.

Nach den Erkenntnissen der Ermittler stand der Islamist außerdem als Kontaktmann für etwaige andere Attentäter in Deutschland bereit. Laut Bundesanwaltschaft hielt er sich seit Sommer 2015 in Deutschland auf. Ihm soll vor dem Staatsschutzsenat des Berliner Kammergerichts der Prozess gemacht werden. Wie weiter mitgeteilt wurde, soll ein Imam den jungen Mann spätestens Mitte 2013 in dessen Heimatdorf in Syrien für den IS angeworben haben. Bei der Miliz sei er religiös und militärisch ausgebildet worden. Dann habe er bei der Belagerung eines Flughafens etwa ein halbes Jahr lang regelmäßig mit einer Kalaschnikow Wache gestanden. Auch an der Einkesselung der Großstadt Deir ez-Zor im Osten Syriens soll er über mehrere Monate beteiligt gewesen sein. Dort habe er auch das Camp der IS-Kämpfer als Fahrer mit Lebensmitteln versorgt. dpa/axf