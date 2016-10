NACHRICHTEN

Brandenburg bei Masern-Impfungen unter den Schlusslichtern

Potsdam - Nur rund 62 Prozent der 2012 geborenen Kinder in Brandenburg sind ausreichend gegen Masern geschützt. Damit liegt Brandenburg unter dem Bundesdurchschnitt von 63 Prozent, wie aus einer am Donnerstag vorgestellten Studie des Versorgungsatlas hervorgeht. Als ausreichend geschützt gelten Kinder, die bis zum zweiten Lebensjahr die nötige Doppel-Impfung erhalten haben. Schlechter als in Brandenburg waren die Quoten in Berlin, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg. Deutschlandweit gibt es Impflücken. 73 000 Kleinkinder der Geburtsjahrgänge 2009 bis 2012 sind laut der Studie nicht gegen Masern geschützt. Der Versorgungsatlas ist ein Studienportal des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung. Für ihre Untersuchung haben die Forscher den Impfstatus von 2,2 Millionen gesetzlich versicherten Kindern analysiert. dpa

Pauschale für Flüchtlinge berücksichtigt Art der Unterkunft

Potsdam - Brandenburgs Landesregierung berücksichtigt bei der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung nun auch die Art der Unterkunft. Die Pauschale für die Kommunen liege rückwirkend zum 1. April 2016 zwischen 6497 und 6866 Euro, wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte. Sie berücksichtige neben regionalen Unterschieden auch, ob Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften, Wohnungen oder Übergangswohnheimen untergebracht sind. Vorher gab es eine Pauschale von 9219 Euro, die allerdings auch die medizinische Versorgung umfasste. Inzwischen übernimmt das Land die Gesundheitskosten vollständig. Neu ist zudem eine jährliche Pauschale von 777 Euro pro Person für Sozialarbeit. „Mit den neuen Verordnungen werden wesentlich mehr Stellen für die Migrationssozialarbeit finanziert, was die Integrationsarbeit vor Ort enorm fördert“, so Ministerin Diana Golze (Linke). dpa

45 000 Junglachse

in Stepenitz ausgesetzt

Wolfshagen - Das Institut für Binnenfischerei (IFB) hat in der Prignitz erneut Tausende Junglachse ausgesetzt. „Ganz genau waren es 45 000“, so Projektleiter Steffen Zahn. Die Fische wurden an unterschiedlichen Stellen im Flusssystem der Stepenitz freigelassen. Damit sie zweifelsfrei von den Forschern wiedererkannt werden können, wurden sie mit einem Schnitt an der Fettflosse markiert. Die Aktion ist Teil eines Wiederansiedlungsprojekts des Lachses in der Prignitz. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts galt der Fisch in Brandenburg als verschollen oder ausgestorben. Seit 1999 wurden nach Zahns Angaben bereits eine Million Junglachse in der Prignitz ausgesetzt. dpa