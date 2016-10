26.10.2016

Nach den BVV-Wahlen : AfD gibt Kandidaten für Stadtratsposten bekannt

Die AfD hat ihre Stadtratskandidaten für Pankow, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf bekannt gegeben.

Der geschasste Dozent Wolfgang Hebold soll in Lichtenberg Stadtrat werden. Über die Kandidaten in Pankow und Marzahn-Hellersdorf ist wenig bekannt.

In Pankow hat die AfD erst wenige Tage vor der konstituierenden Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ihren Kandidaten für einen Stadtratsposten benannt. Er heißt Nicolas Seifert, ist laut AfD-Sprecher Ronald Gläser 42 Jahre alt, Unternehmensberater und erst seit Kurzem Parteimitglied. Im Wahlkampf war er daher noch nicht in Erscheinung getreten, und er gehört auch nicht der neuen AfD-Fraktion in der BVV an. Da sich Seifert bis zum Mittwoch im Urlaub befand, hat er sich außerdem nicht wie die übrigen Stadtrats-Kandidaten vorab bei den BVV-Fraktionen vorgestellt.

Noch ist Seifert also für alle der große Unbekannte. Ob er am Donnerstag von der BVV gewählt wird, ist daher unklar. Bei ihren Beratungen über den Ressort-Zuschnitt im Bezirksamt haben sich die anderen Parteien nach Tagesspiegel-Informationen indes bereits darauf geeinigt, der AfD den Umweltschutz und das Ordnungsamt anzuvertrauen. Auch in anderen Bezirken wird der AfD das Umweltressort gegeben.

Lichtenberg: Gegen Wolfgang Hebold wird ermittelt

Noch kurzfristiger gaben die Lichtenberger ihren Kandidaten bekannt. Am Mittwoch teilte Sprecher Karsten Woldeit mit: Es ist Wolfgang Hebold. Der 57-Jährige ist nach der Misere um den mittlerweile von der Fraktion ausgeschlossenen Direktkandidaten Kay Nerstheimer der nächste Kandidat mit einer umstrittenen Vergangenheit. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Hebold wegen Volksverhetzung, der ehemalige Mathematik-Dozent hatte sich auf seinem Blog fremdenfeindlich geäußert und soll muslimische Frauen unter anderem als "Museltanten" bezeichnet haben.

Hebold verlor seine Lehraufträge an drei Hochschulen. Einige der inkriminierten Zitate bestritt er und erklärte, er sei nicht rassistisch. „Ich bin über diese Wahl bestürzt“, sagte die designierte Bezirksbürgermeisterin von Lichtenberg, Evrim Sommer (Linke). Hebold ist nur Parteimitglied, der Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung gehört er nicht an. Welches Ressort die AfD übernehmen wird, ist noch unklar.

Marzahn-Hellersdorf: Keine Auskunft zum Beruf von Thomas Braun

Fremdenfeindliche Äußerungen sind von Thomas Braun nicht bekannt. Kopfzerbrechen bereitet diese Personalie aus anderen Gründen: Der von der AfD nominierte Stadtrat für Marzahn-Hellersdorf macht ein Geheimnis aus seiner aktuellen beruflichen Tätigkeit. Dafür erfuhr der Tagesspiegel am Mittwoch ein neues Detail aus seiner politischen Vorgeschichte: Braun hatte sich 2010 auf die Stelle des "Sozialbürgermeisters" – eine Art Stadtrat – in Freiburg im Breisgau beworben, wobei er als Kandidat von außen – er war damals in Neukölln CDU-Mitglied – völlig chancenlos gewesen sein soll.

Ein Jahr später scheiterte er als CDU-Kandidat für das Bürgermeisteramt in Nürtingen. Wie berichtet, hatte Braun vorher recht kurzzeitig das Sozialamt in Kreuzberg-Friedrichshain geleitet. Nach Querelen und einer Stellenzusammenlegung landete er im Personalüberhang Berlins und war eine Zeit lang der Gesundheitsverwaltung zugeordnet. Daher lässt er verbreiten, er habe „in der Senatsverwaltung Berlin“ gearbeitet.