NACHRICHTEN

Drei Mädchen in Berliner Schwimmbad belästigt

Berlin - Im Kombibad Mariendorf sollen am Montag drei Schwestern im Alter von neun, elf und 14 Jahren von einer Gruppe von sieben Jungen sexuell belästigt worden sein. Diese sollen in einem Schwimmbecken den Schwestern in den Schritt, an die Brust und Po gefasst haben. Ein Bademeister alarmierte daraufhin die Polizei. Zwei der Jungen waren erst sieben Jahre alt, die übrigen im Alter zwischen neun und elf Jahren, einer war 14 Jahre alt. Der Vater der drei Mädchen hatte seine Töchter am Morgen gegen 9 Uhr in das Schwimmbad gefahren. Die Schwestern wollten den Geburtstag der 14-Jährigen feiern. Auch eine gleichaltrige Freundin war dabei. Gegen 10.50 Uhr sollen die Mädchen im Nichtschwimmer-Becken gespielt haben. Laut Polizei schwammen die Jungen den Mädchen hinterher und bedrängten sie. Die Mädchen wurden offenbar eingekesselt. Die Jungen sollen sie an verschiedenen Körperstellen berührt haben, so ein Polizeisprecher. PNN

S-Bahn-Fahrer wegen sechsminütiger Verspätung angegriffen

Berlin - Wegen einer Verspätung von sechs Minuten ist ein S-Bahn-Fahrer am Bahnhof Ahrensfelde im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf angegriffen worden. Ein 37-Jähriger versuchte am Dienstagabend zunächst, den Fahrer aus dem Führerstand zu zerren – und trat ihm auf den Fuß, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Dem Opfer gelang es jedoch, den Angreifer zurückzustoßen und die Tür der Bahn zu schließen. Der 37-Jährige beschädigte daraufhin einen Spiegel der S-Bahn. Bei der Festnahme leistete er Widerstand gegen die Polizei. Die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille fest und erteilten dem Angreifer einen Platzverweis. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. dpa