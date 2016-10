26.10.2016

von Lisa McMinn Drucken

Berlin-Lichtenberg : Entlassener Dozent Wolfgang Hebold wird AfD-Stadtrat

von Lisa McMinn

Bild vergößern Bald auch mit der AfD: Das Rathaus Lichtenberg in der Möllendorffstraße in Lichtenberg. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Wolfgang Hebold verlor im Juni seinen Job als Hochschuldozent wegen fremdenfeindlicher Äußerungen. Jetzt wird Hebold Stadrat für die AfD.

Der Stadtratskandidat der AfD in Lichtenberg heißt Wolfgang Hebold. Das teilte Karsten Woldeit, designierte Abgeordnete der AfD im Abgeordnetenhaus und Sprecher der Bezirksverbands Lichtenberg, am Mittwoch mit. In sieben Bezirken darf die AfD ein Parteimitglied ins Bezirksamt schicken, sechs haben sich bereits auf einen Kandidaten festgelegt. Lediglich Neukölln schweigt weiterhin. Wolfgang Hebold ist selbst nur Parteimitglied in Lichtenberg, der Fraktion gehört er nicht an. "Wir wollten unsere Fraktion nicht schwächen", begründet Sprecher Woldeit die Entscheidung.

Hebold verlor vor kurzem Lehraufträge an Berliner Hochschulen

Der 57-Jährige Hebold ist laut Woldeit als Dozent, Buchautor und Software-Entwickler tätig. Er verlor im Frühjahr dieses Jahres seine Lehraufträge an drei Berliner Hochschulen, unter anderem der Hochschule für Wirtschaft und Recht, weil er sich auf seinem Blog fremdenfeindlich äußerte. Er soll seinen Studierenden darüber hinaus tendenziöse Fragen gestellt haben, die islamfeindlichen Hintergrund aufweisen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Volksverhetzung. Hebold bestritt einige der inkriminierten Zitate und erklärte, er sei nicht rassistisch. Es geht um den Islam abwertende Begriffe wie „Museltante“ oder „Kopftuchmoslem“ in einem Internetblog des Mathematik-Dozenten Wolfgang Hebold. Studenten hatten außerdem berichtet, Hebold habe bei der Aufgabenstellung in seinem Unterricht einen Zusammenhang zwischen Islam und Terrorismus unterstellt.

Lichtenberg stand wegen Kay Nerstheimer in der Kritik

Der Bezirksverband Lichtenberg war wegen seines Direktkandidaten Kay Nerstheimer kurz nach Wahl stark kritisiert worden. Der war durch rechtsextreme und homophobe Aussagen aufgefallen und nachweislich Mitglied der als rechtsradikal eingestuften "German Defence League".