Neue Bahnstrecke im Oderbruch verzögert sich

Wriezen - Wegen zahlreicher Räumungen von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg verzögern sich die Bauarbeiten an der Regionalbahnstrecke zwischen Wriezen (Märkisch-Oderland) und Frankfurt (Oder). Der letzte Bauabschnitt zwischen Seelow und Schönfließ werde nicht wie geplant zum Fahrplanwechsel im Dezember, sondern erst zum 1. April kommenden Jahres wieder befahrbar sein, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Lediglich die Teilstrecken Wriezen-Letschin und Schönfließ Dorf - Frankfurt gingen zum 10. Dezember in Betrieb. Grund für die Verzögerung sei die umfangreiche Suche nach Kampfmitteln im Oderbruch, so die Bahn. Die Seelower Höhen waren zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein heftig umkämpfter Abschnitt in der Schlacht um Berlin. dpa