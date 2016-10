HINTERGRUND : Wirtschaftsdaten in Brandenburg

Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes Brandenburg kann sich seit vergangenem Jahr durchaus sehen lassen. So wuchs die die Wirtschaft 2015 um 2,7 Prozent und im ersten Halbjahr dieses Jahres sogar um 2,9 Prozent. Damit landet die Mark an Platz drei unter allen Bundesländern. Zunehmend profitiert vor allem der Speckgürtel um Berlin von der Nähe zur Bundeshauptstadt. Zugleich sank die Zahl der Arbeitslosen kontinuierlich. Im Vorjahr lag sie im Schnitt bei 8,7 Prozent, im August fiel sie auf 7,7 Prozent und war damit erstmals geringer als in einem westdeutschen Flächenland, nämlich dem Partnerland Nordrhein-Westfalen mit einer Quote von 7,8 Prozent. Im September konnte Brandenburg noch einmal nachlegen, mit einer Quote von 7,5 Prozent. Allerdings kommt die gute wirtschaftliche Verfassung nicht unbedingt bei den Menschen an. Die Einkommen halten nicht Schritt und liegen immer noch teils deutlich unter Westniveau. Immerhin: Brandenburg liegt mit einem Bruttolohn im produzierenden Gewerbe und bei Dienstleistungen von 2945 Euro im Osten vorn – vor Sachsen-Anhalt (2900), Sachsen (2899), Thüringen (2856) und Mecklenburg-Vorpommern (2789). sen