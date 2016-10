NACHRICHTEN

Pilotprojekt zur Verkehrserziehung für Flüchtlinge

Potsdam - Fahrradkurse, Schulungen für den öffentlichen Nahverkehr und Eltern-Kind-Angebote: Brandenburg hat nach Angaben der Verkehrswacht als erstes Bundesland ein Pilotprojekt zur Verkehrssicherheit von Flüchtlingen ins Leben gerufen. Das Land unterstützt das im Spätsommer angelaufene Vorhaben der Verkehrswacht über das „Bündnis für Brandenburg“ bis Jahresende mit gut 62 000 Euro, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Asylsuchenden und geflüchteten Menschen sollen bei dem Projekt die Regeln und üblichen Verhaltensweisen im Verkehr in Deutschland nahegebracht werden. Bei Erfolg soll das Vorhaben kommendes Jahr fortgesetzt werden.

Polizei beschlagnahmt mehr als

26 Kilogramm „Polenböller“

Blankenburg - Die Bundespolizei hat auf dem Rastplatz Rathsburgsee-Nord an der Autobahn 11 insgesamt 26,5 Kilogramm sogenannter Polenböller beschlagnahmt. Die Beamten hätten die Pyrotechnik bei der Kontrolle eines polnischen Fahrzeugs im Kofferraum entdeckt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die Silvesterknaller hätten nicht die erforderlichen Prüfzeichen gehabt. Gegen den 35-jährigen Fahrer des Wagens wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Pinguin-Orakel im Spreewald:

Clinton wird US-Präsidentin

Lübbenau - Normalerweise hat Pinguin-Orakel Flocke aus dem Spreewald nur mit Fußball-Voraussagen zu tun – doch jetzt geht es um Politik. Das Tierorakel sollte bestimmen, wer Sieger der US-Präsidentschaftswahl am 8. November wird. Ergebnis? Flocke sieht Demokratin Hillary Clinton vorn, wie das Spreewelten Bad in Lübbenau am Dienstag mitteilte. Das Orakel funktionierte so: Eine Tierpflegerin legte vor dem Pinguin zwei Bälle mit den jeweiligen Porträts der Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump ab. Flocke stürmte auf den Clinton-Ball los und stupste ihn an.

Gastgeber für 23. Brandenburger Landpartie gesucht

Schönwalde-Glien - Für die 23. Brandenburger Landpartie im kommenden Jahr werden die Gastgeber gesucht. Bis zum 14. November können sich Agrarbetriebe für die im Juni 2017 geplante Veranstaltung bewerben, wie der Agrarmarketingverband pro agro am Dienstag mitteilte. Bei der Landpartie präsentieren Brandenburgs Dörfer mit ihren Gastgebern die Facetten ländlichen Lebens. Das nächste Fest ist für den 10. und 11. Juni 2017 geplant. dpa