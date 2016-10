26.10.2016

von Rochus Görgen Drucken

20 Millionen Knöllchen in 20 Jahren Bußgeldstelle in Gransee feiert Jubiläum

von Rochus Görgen

Gransee - Im Kampf gegen Temposünder lässt Brandenburg nicht nach: Rund 19,5 Millionen Delikte hat die Zentrale Bußgeldstelle der brandenburgischen Polizei in Gransee (Oberhavel) in den vergangenen 20 Jahren bearbeitet. Allein 2015 kamen so 43,2 Millionen Euro für etwa 1,5 Millionen Verstöße zusammen. Dies sei aber keine „Abzocke“, sondern diene der Verkehrssicherheit, erklärte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag beim Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Behörde.

Nach einer Übersicht des Innenministeriums lohnt sich das Vorgehen gegen Raser, Betrunkene am Steuer oder Rotlichtsünder: Vor 20 Jahren wurden in Brandenburg noch 657 Verkehrstote gezählt – vergangenes Jahr waren es noch 179 Getötete. Die Zahl der Verletzten halbierte sich in diesem Zeitraum fast auf knapp 11 000. In den ersten acht Monaten 2016 zählte das Statistikamt 79 Verkehrstote – das sind knapp 18 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. „Der deutliche Rückgang der Zahl der Verkehrstoten in dem Zeitraum ist vor allem auch ein Ergebnis der flächendeckenden Verkehrsüberwachung der Polizei und der damit verbundenen konsequenten Ahndung von Verkehrsverstößen durch die Zentrale Bußgeldstelle“, sagte Schröter. Post aus Gransee ist für viele Autofahrer zum Schreck geworden – der Berliner Erzbischof Heiner Koch rief beim Festakt allerdings zu Gelassenheit auf. Es gehe bei den Bußgeldern um Lernen und Einsicht gewinnen.

Die Zentrale Bußgeldstelle ging 1996 in Betrieb – und hatte im ersten Jahr erst 100 000 Verstöße zu ahnden. Anfangs waren allerdings erst drei der damals sechs Polizeipräsidien angeschlossen. Die Papierakten wurden 2004 durch Computersysteme ersetzt, seit 2012 wird zudem nur noch digital geblitzt. Das Geld der Autofahrer ist bereits fest im Haushalt eingeplant. Im vergangenen Jahr wurden die geschätzten Einnahmen allerdings um rund drei Millionen Euro verfehlt. Im Jahr davor waren noch 46,3 Millionen Euro eingenommen worden.

Tempoverstöße gelten als Hauptursache für schwere Unfälle. Die Polizei setzt vor allem auf mobile Blitzanlagen, einige Kommunen haben zudem fest installierte Kameras. Der ruhende Verkehr wird meist von den Kommunen überwacht. In einem Pilotprojekt mit Falkensee wird derzeit getestet, ob die Zentrale Bußgeldstelle auch die kommunalen Knöllchen eintreiben kann.Rochus Görgen