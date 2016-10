NACHRICHTEN

Gerber stellt Entwicklung der Regionalen Wachstumskerne vor

Potsdam - Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) stellt am Dienstag den aktuellen Bericht zur Entwicklung der Regionalen Wachstumskerne vor. Sie wurden vor mehr als zehn Jahren etabliert, um der Wirtschaft neue Impulse für das Wachstum geben. Die Idee ist, dass sich die Regionen auf ihre Kompetenzen etwa im Tourismus oder in der Chemie konzentrieren. dpa

Berufungsverfahren gegen Braunkohle-Gegnerin beginnt

Cottbus - Eine Umweltaktivistin, die in einem früheren Prozess ihren Namen verschwiegen hatte, steht ab Dienstag erneut vor einem Cottbuser Gericht. In dem Berufungsverfahren geht es um einen Angriff auf einen Polizisten im Lausitzer Braunkohlerevier an Pfingsten. Die 19-Jährige soll bei einer Ankett-Aktion an Gleisen für den Kohletransport einen Beamten verletzt haben. Das Amtsgericht Cottbus hatte die Frau im Juni zu zwei Monaten Haft verurteilt, dagegen legte sie Berufung ein. dpa

Streit um Rundfunkbeitrag:

Fall ist weiter offen

Brandenburg/Havel - Der Fall der 43-jährigen Brandenburgerin, die wegen Verweigerung des Rundfunkbeitrags in Haft soll, ist weiter offen. Sein Amt habe dem RBB mitgeteilt, dass der fällige Beitrag in Höhe von 309,26 Euro bei der Frau nicht vollstreckt werden konnte, sagte der Amtsdirektor von Beetzsee, Guido Müller, am Montag. Zuvor hatte das Amt vergeblich versucht, im Rahmen einer Kontopfändung an das Geld zu kommen. Das Amtsgericht Brandenburg hatte im August eine sechsmonatige Haft verhängt, um die alleinerziehende Mutter zu einer Erklärung über ihr Vermögen zu zwingen. dpa