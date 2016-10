In der Mark leben besonders viele Schwerbehinderte

Potsdam/Wiesbaden - Von 1000 Einwohnern sind in Brandenburg 105 Menschen schwerbehindert. Damit hat das Land nach Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland bundesweit den dritthöchsten Anteil an Schwerbehinderten in der Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Wie bundesweit ist die Tendenz auch in Brandenburg leicht steigend: 2013 betrug der Anteil noch 103 pro 1000 Einwohner. In Brandenburg waren Ende 2015 rund 260 000 Menschen schwerbehindert. Etwas mehr als jeder Zweite von ihnen war über 65 Jahre alt. dpa