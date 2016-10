Giftiges Gas auf der BND-Baustelle

Berlin - Im Keller des neuen BND-Gebäudes in der Chausseestraße in Mitte ist gesundheitsschädliches Gas ausgeströmt. Betroffen war nur ein Bereich der Großbaustelle. Es befanden sich keine Menschen im betroffenen Gebäude, teilte die Feuerwehr mit. Das Gasgemisch trat in einem Batterieraum für die Notstromversorgung aus, die Feuerwehr nahm die schadhafte Batterie vom Netz. Die Einsatzkräfte konnten den Raum nur mit Schutzanzügen betreten, da das Gasgemisch Atemwegsreizungen auslöst. Danach mussten die Feuerwehrleute dekontaminiert werden. Die Feuerwehr war mit 30 Mann im Einsatz. Das Gas wurde durch die vorhandene Belüftungsanlage abgepumpt. Obwohl der Bau noch nicht fertig sei, habe sie problemlos funktioniert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Angrenzende Gebäudeteile wurden ebenfalls auf Gase kontrolliert. Ein technischer Defekt war wohl die Ursache für das Austreten des Gemisches. meb