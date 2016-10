Tourismus in Brandenburg : Campingplätze waren sehr gut gebucht

Branche rechnet für 2016 mit Rekordergebnis.

Schlaubetal - Mit einem Rekordwert bei Übernachtungen rechnen die Brandenburger Campingplatzbetreiber für diese Saison. „Wir werden voraussichtlich die Millionen-Grenze knacken“, sagte Jörg Klofski, Vizepräsident des Brandenburger Verbands für Camping- und Wohnmobiltourismus. Das seien nach ersten vorliegenden Zahlen zwei bis drei Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Wir lassen uns bis Jahresende überraschen“, betonte er.

Dem Verband gehören 64 Campingplatz-Betriebe an. Insgesamt gibt es im Land etwa 180 Plätze. Die Betreiber konnten in dieser Saison von dem langen Korridor der Schulferien profitieren. Versetzt über insgesamt neun Wochen hatten Kinder in den ostdeutschen Ländern Schulferien und die Familien konnten verreisen. „Dadurch waren die Plätze gut gebucht. Das schlechte Sommerwetter im August schlug damit nicht so stark zu Buche“, sagte er.

„Zudem können wir mit immer besserer Qualität punkten“, sagte Klofski. Die Campingwirtschaft habe sich einer Qualitätsinitiative gestellt. In den vergangenen zehn Jahren seien durchschnittlich 96 000 Euro pro Platz investiert worden. „Der Komfort lässt nicht mehr zu wünschen übrig“, betonte er.

Plumpsklo und Waschpilz im Freien gehörten schon lange der Vergangenheit an. Dafür gebe es moderne Waschräume mit Wellnessbereichen und drahtloses Internet auf den Plätzen. Gastronomische Einrichtungen stünden für die Gäste bereit.

„Einige Betriebe haben sich auf bestimmte Zielgruppen orientiert“, sagte der Vizepräsident. Sie seien auf Familien ausgerichtet (Familienpark am Senftenberger See) oder würden bevorzugt von Großeltern mit den Enkeln gebucht (Schlaubetal-Campingplatz am Schervenzsee). Auf anderen Plätzen fühle sich die Generation 50 plus wohl (Komfortcamping Niemtsch). Hundefreunde finden ebenso ihr Refugium (Springsee) wie FKK-Camper (Tonsee). dpa