NACHRICHTEN

KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen erinnert an inhaftierte Priester

Oranienburg - An die mehr als 700 katholischen Geistlichen, die zwischen 1936 und 1945 im KZ Sachsenhausen inhaftiert waren, wird am kommenden Sonntag mit einer Gedenkveranstaltung erinnert. Zu einer Eucharistiefeier in der Herz-Jesu-Kirche in Oranienburg (Oberhavel) wird auch der katholische Berliner Erzbischof Heiner Koch erwartet, teilten das Erzbistum und die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mit. Danach wird in der Gedenkstätte der NS-Opfer gedacht. 97 der von den Nazis inhaftierten Geistlichen kamen in Sachsenhausen ums Leben. Weitere 241 Priester starben nach Angaben des Erzbistums im KZ Dachau und anderen Konzentrationslagern. epd

Planenschlitzer verschmähen Weihnachtsbäume

Herzsprung - Zwei Monate vor dem Fest wollten es sich unbekannte Planenschlitzer in Brandenburg offensichtlich nicht mit dem Weihnachtsmann verderben: Die Täter schlitzten am frühen Sonntagmorgen auf dem Autohof Herzsprung die Plane eines polnischen Sattelzugs auf, während der Fahrer schlief, wie die Polizei am Montag berichtete. Gestohlen wurde jedoch nichts. Der Sattelzug hatte 14,5 Tonnen Weihnachtsbäume geladen. Immer wieder schlitzen Diebe in Brandenburg Planen von Lastwagen auf. In einigen Fällen entstand dabei Sachschaden in sechsstelliger Höhe. dpa

Straßenbahn stößt mit Auto zusammen – Fahrerin verletzt

Cottbus - Eine Frau ist mit ihrem Auto gegen eine Straßenbahn in Cottbus geprallt. Die 28-Jährige wurde bei dem Unfall am Montag verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie Cottbusverkehr GmbH und Polizei mitteilten. Die Straßenbahnfahrerin habe einen Schock erlitten. Andere Fahrgäste seien nicht verletzt worden. Als Grund für den Zusammenstoß wurde ein Vorfahrtsfehler bei der Autofahrerin genannt. An der Straßenbahn entstanden Blechschäden. dpa

Frankfurter Grenzbrücke für Autofahrer gesperrt

Frankfurt (Oder) - Die Grenzbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und dem polnischen Slubice ist seit Montag wegen Sanierungsarbeiten für Autos gesperrt. Die Reparatur der Asphalt-Deckschicht dauert voraussichtlich bis zum 7. November, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Für Autofahrer gebe es eine Umleitung nach Polen über die Autobahn 12. Radfahrer und Fußgänger können die Oderbrücke trotz der Reparaturarbeiten weiter nutzen. dpa