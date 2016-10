Bibliotheken klagen über Einsparungen Vorwurf: Zu geringe Budgets und Stellenabbau

Potsdam - Die Bibliotheken in Brandenburg klagen über zu geringe Budgets und Stellenabbau. Die angespannten Haushaltslagen der meisten Kommunen wirkten sich auf die Personalsituation aus, sagte die Vorsitzende des Landesbibliotheksverbands, Katja Richter. Derzeit seien nicht einmal 80 Prozent der Stellen mit bibliothekarischem Fachpersonal besetzt. Frei werdende Stellen würden oft nicht entsprechend nachbesetzt. Hauptamtlich öffentliche Bibliotheken verfügten nur über 62 Prozent des laut Fachstandards notwendigen Personals.

Die Sparpolitik habe sich seit der Jahrtausendwende auch auf die Fahrbibliotheken ausgewirkt, sagte Richter. Deren Unterhalt habe die Kreise finanziell überfordert. Im Landkreis Uckermark wurden die letzten Fahrbibliotheken einer Kreissprecherin zufolge vor 13 Jahren aufgelöst – aus Kostengründen, um jährlich rund 180 000 Euro Personal- und Bewirtschaftungskosten zu sparen, wie aus der Beschlussvorlage von damals hervorgeht. Begründet wurde das auch mit dem wachsenden Online-Angebot.

Öffentliche Bibliotheken gehörten immer noch zu den freiwilligen Aufgaben einer Kommune, erklärte Richter. Darum werde dort schneller gespart als bei den Pflichtaufgaben. In Brandenburgs ländlichen Regionen gibt es dem Verband zufolge noch fünf Fahrbibliotheken. An 446 Haltepunkten in den Landkreisen Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oder- Spree, Teltow-Fläming würden die Leser mit Medien und Informationen versorgt. Oft seien es Schulen, Kitas und Horte, fast 60 Prozent der Nutzer seien Kinder.

„Die Zahl der Entleihungen, Benutzer und Besucher ist in den vergangenen drei Jahren angestiegen“, sagte die Sprecherin. Allein im vergangenen Jahr hätten 23 000 Besucher 48 286 mal Bücher oder andere Medien ausgeliehen.

Steigende Nutzerzahlen verzeichnen auch die Hochschulbibliotheken, wie Hans-Gerd Happel vom Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg berichtete. Deren Budgets seien in den vergangenen zehn Jahren aber um fast die Hälfte gesunken, sagte Richter. dpa