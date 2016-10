NACHRICHTEN

Woidke will Beziehungen

zu Polen ausbauen

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will mit einer Reise nach Polen die Beziehungen zu dem Nachbarland ausbauen. In Breslau (Wroclaw) will Woidke am heutigen Montag eine Erklärung zur künftigen Zusammenarbeit mit der Woiwodschaft Niederschlesien unterschreiben. „Brandenburg ist sehr daran interessiert, mit Niederschlesien, als einer wirtschaftlich aufstrebenden Woiwodschaft, die wirtschaftlichen Kontakte auszubauen“, sagte der Regierungschef am Sonntag. Ein wichtiger Pfeiler sei aber auch der Jugendaustausch mit den polnischen Nachbarn. „Das Land Brandenburg fördert seit 2015 Schulfahrten in Verbindung mit Gedenkorten nach Polen“, sagte er. Als Polenkoordinator der Bundesregierung will Woidke zuvor in der Universität Breslau den vor 25 Jahren geschlossenen deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag würdigen. In der Willy-Brandt-Lesung soll das Wirken des früheren Bundeskanzlers mit aktuellen politischen Fragen verknüpft werden. „Der Kniefall von Warschau hat Herzen und Augen geöffnet.“ In dieser Tradition müssten beide Länder weitergehen. dpa

Kajak von Olympia-Siegerin

Birgit Fischer gestohlen

Päwesin - Renn-Kanutin Birgit Fischer ist ihr Olympia-Kajak gestohlen worden. Die Diebe seien in Fischers Bootshaus in Päwesin (Potsdam-Mittelmark) eingedrungen, erklärte die Polizei am Sonntag. Neben dem Boot seien auch ein Gasgrill, ein Rasenmäher und ein Bootsmotor gestohlen worden. Der Einbruch ereignete sich bereits in der Nacht zu Donnerstag. Bislang gebe es keine heiße Spur, so ein Polizeisprecher. Fischer selbst forderte die Diebe auf, das Kajak zurückzubringen. Sie verstehe nicht, was fremde Menschen damit wollten. Als Spezialanfertigung sei es am Markt praktisch unverkäuflich. Mit ihm habe sie sich auf die Olympischen Spiele in Athen (2004) und Peking (2008) vorbereitet. dpa

Klosterstift Heiligengrabe

erhält Denkmal-Schutz-Preis

Heiligengrabe/Görlitz - Das Klosterstift Heiligengrabe (Ostprignitz-Ruppin) wird mit dem Denkmalschutz-Preis 2016 des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK) ausgezeichnet. Unter anderen werden die Äbtissinnen Friederike Rupprecht und Erika Schweitzer am heutigen Montag in Görlitz geehrt. Bislang wurden in Heiligengrabe Sanierungsarbeiten im Gesamtwert von zwölf Millionen Euro vorgenommen. dpa