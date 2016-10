23.10.2016

Läuft in Berlin : #100Dinge, die in Berlin funktionieren

Bild vergößern Montage: Tsp

Kaum zu glauben, aber wahr: In der Stadt funktioniert vieles. Wir haben 100 Sachen gesucht und gefunden, die hier hervorragend klappen. Der BER ist auch dabei.

Immer nur schlechte Nachrichten, das wird Berlin einfach nicht gerecht. Wir haben gefragt, Sie haben geantwortet. Was in der Hauptstadt funktioniert:

1 Parkhaus am BER

Flughafen kaputt? Egal! Parken kann man hier schon gut. Für 39 Euro die Woche. Mit Shuttle zum alten Flughafen Schönefeld.

2 Bier to go

Überall und jederzeit zu kriegen, in fast jeder Hand und an jedem Mund zu finden. Geht’s noch? In Berlin nicht ohne Fußpils.

3 Gesteuerte Steuern

Hier wird noch ohne Computer mit Papierakten vollstreckt. Darum funktionieren die Finanzämter; auf Heller und Pfennig.

4 Frischer Orangensaft

Frisch gepresst auf vielen Wochenmärkten: 0,2 Liter O-Saft für einen Euro. Vitamine und Naschen; so geht fröhliches Einkaufen.

5 Entsperrter Müll

Die Müllabfuhr kommt früh (manchmal besonders laut). Und die Mülleimer werden regelmäßig nach Pfandflaschen durchsucht.

6 Mobile Massen

Selbst wenn 60 000 Fans kommen: Mit der S-Bahn kommt man zügig zum Olympiastadion; und nach dem Sieg wieder weg.

(...)

Neugierig geworden? Die Punkte sieben bis 100 lesen Sie heute im gedruckten Tagesspiegel oder hier im digitalen Kiosk Blendle für 45 Cent.