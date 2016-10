Berlin-Tiergarten : Juweliergeschäft überfallen und ausgeraubt

Bild vergößern Polizeiwagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Archiv

Zwei Räuber haben einen Juweliergeschäft in der Budapester Straße überfallen und sind mit Goldbarren und Münzen entkommen.

Zwei Unbekannte haben am Sonnabend ein Juweliergeschäft in Tiergarten überfallen und sind mit der Beute geflüchtet. Bisherigen Ermittlungen zufolge klingelten die beiden Männer gegen 14 Uhr an dem Geschäft in der Budapester Straße. Als der 60-jährige Mitarbeiter die Tür öffnete, stießen die Männer ihn in den Laden und bedrohten ihn mit einer Pistole. Laut Polizei schlug das Duo auf den Mann ein und trieb ihn in den Keller. Dort fesselten die Täter den Angestellten und nahmen Goldbarren sowie Gold- und Silbermünzen an sich. Ihr Opfer ließen die Räuber im Keller liegen und flüchteten aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Dem Überfallenen gelang es trotz Fesselung die Polizei zu alarmieren. Er kam mit einer Gesichtsverletzung zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Tsp