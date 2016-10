NACHRICHTEN

Sicherheitsleute der Bahn

bekommen Schutzwesten

Berlin - Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Bahn tragen künftig Schutzwesten. Die Beschäftigten seien besonders häufig Übergriffen ausgesetzt, begründete die Gewerkschaft EVG diesen Schritt, den sie gefordert hatte. Das Tragen sei freiwillig. Geplant ist ferner, wie berichtet, die Mitarbeiter mit Pfefferspray auszustatten. Auch hier erfolge die Ausstattung nur auf Wunsch – und nach einer ausführlichen Information zum Umgang mit der Chemikalie. Am besten sei aber immer noch der Einsatz von mehr Mitarbeitern, erklärte die EVG.kt

Am Wochenende keine S-Bahnen

zum Flughafen Schönefeld

Berlin - Bis Montagfrüh ist der S-Bahn-Verkehr zwischen Adlershof und Flughafen Schönefeld unterbrochen. Grund sind Bauarbeiten. Als Ersatz fahren zwischen Grünau und dem Flughafen Busse. Zudem setzt die S-Bahn ab Baumschulenweg und Schöneweide einen Expressbus ein. Auf der Schiene besteht außerdem Pendelverkehr zwischen Grünau und Baumschulenweg mit Umsteigen in Schöneweide. kt

Durchsuchung im Rockermilieu und Festnahme wegen Drogenhandels

Potsdam/Eberswalde - Ein Spezialeinsatzkommando der Brandenburger Polizei hat die Wohnung eines 45-Jährigen aus Britz (Landkreis Barnim) durchsucht und den Mann festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Der Mann gehört zum Rockerklub Hells Angels MC und steht im Verdacht, in größerem Stil mit Drogen gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung wurden neben weiteren Beweismitteln zwei Kilogramm Marihuana gefunden, teilte die Brandenburger Polizei am Freitag mit. Stattgefunden habe das Ganze bereits am Mittwoch. Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Brandenburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), der Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität im Land Brandenburg. In Berlin ist die Rockerszene ebenfalls auf verschiedenen Kriminalitätsfeldern aktiv. Konkurrierende Banden liefern sich immer wieder blutige Kämpfe. So wurde Ende August in Lichtenberg ein 28-Jähriger erschossen, der ein Abzeichen des Klubs „Guerilla Nation“ trug. In Lichtenberg ist in den vergangenen Jahren mehrfach auf Rocker geschossen worden. Im August 2009 starb dabei der Hells-Angels-Aussteiger Michael B., im Mai 2012 wurde der Hells-Angels-Boss André S. durch Schüsse schwer verletzt. Insgesamt sei das Milieu unübersichtlicher geworden, sagen Ermittler. fk

33 Kälber aus Stall gestohlen: 70 000 Euro Schaden

Rietzneuendorf/Cottbus - Unbekannte haben 33 Kälber aus dem Stall einer Milchviehanlage in Rietzneuendorf (Landkreis Dahme-Spreewald) geklaut. In der Nacht zu Freitag hätten sie die bis zu drei Monate alten Tiere auf Lastwagen verladen, wie die Polizei mitteilte. Auch drei Futterautomaten, fünf Paletten Milchpulver und eine Palette Aufzuchtmüsli seien gestohlen worden. Der Schaden liegt laut Polizei bei 70 000 Euro.

Kletterer findet Toten aus Brandenburg in Sächsischer Schweiz

Bad Schandau - Ein Kletterer ist unterhalb der alten Postelwitzer Steinbrüche bei Bad Schandau (Sächsische Schweiz) auf eine teilweise skelettierte Leiche gestoßen. Es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 53-Jährigen aus Brandenburg, teilte die Polizei in Dresden am Freitag mit. Er wurde seit Mitte September vermisst. dpa