20.10.2016

Berlin nach der Wahl: Marzahn-Hellersdorf : AfD nominiert Überraschungskandidaten

von Susanne Vieth-Entus

Bild vergößern Marzahn-Hellersdorf von seiner grünen Seite - wo die Internationale Gartenausstellung entsteht. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

"Zu alt", hieß es über den zunächst favorisierten Kandidaten. Jetzt wurde ein anderer nominiert.

In Marzahn-Hellersdorf zeichnet sich die Zusammensetzung des Bezirksamtes ab, nachdem auch die AfD ihren Kandidaten nominiert hat: Thomas Braun, Jahrgang 1956, soll Stadtrat werden. Nach AfD-Angaben hat Braun in Tübingen Erziehungswissenschaften studiert und nach der Wende das Jugendamt Leipzig sowie später in Berlin ein Sozialamt geleitet. "Anschließend" habe er in der "Senatsverwaltung Berlin" gearbeitet, wobei unklar bleibt, in welcher. Zwar ist in der AfD-Pressemitteilung davon die Rede, dass er "im Bereich Ernährung, Verbraucherschutz und Landwirtschaft" tätig gewesen sei, aber diese Bereiche gehören im aktuellen Ressortzuschnitt - zumindest seit 2011 - nicht zusammen. Über seine gegenwärtige Tätigkeit findet sich in der Mitteilung kein Hinweis.

Das AfD-Ressort steht noch nicht fest

Welches Ressort Braun bekommen soll, ist noch offen: Bauen, Bürgerdienste, Immobilien oder Gesundheit seien bislang nicht fest zugeordnet, heißt es aus dem Bezirksamt. Der Bereich Stadtentwicklung könnte an Bürgermeisterkandidatin Dagmar Pohle (Linke) gehen, Schule, Sport und - vielleicht - Jugend an Gordon Lemm (SPD), Kultur und Soziales an Juliane Witt (Linke) und Wirtschaftsförderung, Tiefbau, Umwelt an Johannes Martin (CDU).

Zunächst sollte der frühere Hellersdorfer CDU-Stadtrat Manfred Bittner, 67, den AfD-Stadtratposten bekommen, allerdings war strittig, ob er das Amt trotz seines Alters bekleiden könne.

Die Nominierung Brauns erfolgte bereits am 4. Oktober, jedoch hielt die Fraktion diese Entscheidung zunächst geheim. Auf der selben Sitzung war Rolf Keßler zum Fraktionschef gewählt worden.

Die AfD hatte in Marzahn-Hellersdorf mit über 23,6 Prozent der Stimmen ihr berlinweit bestes Bezirksergebnis errungen. In der BVV hat sie 15 Sitze inne und ist damit zweitgrößte Fraktion nach der Linkspartei, die 16 Sitze hat.