21.10.2016

Polizei Brandenburg : Trauerflor für getöteten SEK-Beamten

Wie auch in anderen Bundesländern sind Brandenburgs Polizeifahrzeuge bis zur Beisetzung des Beamten mit Trauerflor unterwegs.

Brandenburgs Polizei trauert mit ihren bayerischen Kollegen um den von einem "Reichsbürger" erschossenen SEK-Beamten - und ist jetzt mit Trauerflor unterwegs.

Potsdam - Nach den tödlichen Schüssen eines „Reichsbürgers“ auf einen bayerischen SEK-Beamten werden Brandenburgs Polizeifahrzeuge ab sofort mit Trauerflor unterwegs sein. „Die Polizei des Landes Brandenburg wird als äußeres Kondolenzzeichen bis einschließlich zum Tag der Beisetzung an allen erkennbaren Polizeidienstfahrzeugen Trauerflor anbringen“, heißt es in einem Kondolenzschreiben von Innenstaatssekretärin Katrin Lange an den bayerischen Innenminister Joachim Hermann (CSU). Zudem hat die brandenburgische Polizei einen schwarzen Streifen auf ihr Profilbild in den sozialen Netzwerken gesetzt.

In Brandenburg gibt es über 300 „Reichsbürger“

Wie berichtet hatte der „Reichsbürger“ am Mittwochmorgen im mittelfränkischen Ort Georgensgmünd auf Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) geschossen, die sein Haus gestürmt hatten, um Waffen sicherzustellen. Dabei wurden vier Beamte verletzt. Einer von ihnen erlag am gestrigen Donnerstagmorgen seinen schweren Verletzungen. Der 49-jährige Täter aus der teilweise rechtsextremen „Reichsbürger“-Bewegung wurde leicht verletzt festgenommen.

Im Land Brandenburg sind dem Verfassungsschutz etwa 300 „Reichsbürger“ bekannt. Jedoch müsse von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, heißt es im jüngsten Jahresbericht der Behörde. Etwa 25 „Reichsbürger“ seien behördenbekannte Rechtsextremisten.