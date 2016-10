20.10.2016

Lebenserwartung steigt : Brandenburger werden älter

Bild vergößern Die Lebenserwartung steigt in Brandenburg. Foto: dpa

Die Lebenserwartung in Brandenburg steigt. Die höchste Lebenserwartung haben Neugeborene allerdings in Baden-Württemberg.

Potsdam - Die Lebenserwartung in Brandenburg ist in den vergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen. Ein neugeborenes Mädchen hat heute im Schnitt rund 82 Jahre und neun Monate vor sich, ein Junge 77 Jahre und vier Monate, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag auf der Basis der Sterbezahlen der Jahre 2013/2015 mitteilte. Im Vergleich zur sogenannten Sterbetafel 1993/1995 beträgt das Plus bei Jungen sieben Jahre und vier Monate, bei Mädchen bei vier Jahren und neun Monate.

Allerdings weichen die Zahlen vom bundesdeutschen Durchschnitt ab: Demnach werden neugeborene Jungen durchschnittlich 78,2, Mädchen 83,1 Jahre alt.

Die höchste Lebenserwartung haben Neugeborene beider Geschlechter aktuell in Baden-Württemberg mit 83 Jahren und neun Monaten bei Mädchen sowie 79 Jahren und fünf Monaten bei Jungen. Am niedrigsten ist sie für männliche Säuglinge in Sachsen-Anhalt und für weibliche im Saarland. (dpa)

