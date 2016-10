NACHRICHTEN

Drogenhandel im Internet – Webshop in Eberswalde geschlossen

Eberswalde - Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ist am Dienstag eine Wohnung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin durchsucht worden. Wie die Staatsanwaltschaft Cottbus und das Polizeipräsidium am gestrigen Mittwoch mitteilten, wird einem 29-Jährigen vorgeworfen, im sogenannten Darknet über seinen Webshop mit dem Namen „Drugs4You“ Drogen verkauft zu haben. Ausgangspunkt der Ermittlungen waren Recherchen im Internet, wonach seit fast einem Jahr auf der Verkaufsplattform zahlreiche Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel zum Kauf angeboten wurden. Die angebotenen Produkte konnten lediglich mittels der digitalen Währung Bitcoin erworben werden. Der Webshop sei demnach seit September betrieben worden. Das Darknet dient als Umschlagplatz für den Handel mit illegalen Gütern wie Drogen oder Waffen. Bei der gestrigen Durchsuchung wurden zahlreiche Datenträger und Geldbeträge vorläufig sichergestellt. Die Internetseite wurde abgeschaltet. PNN

77-jähriger Beifahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Neuruppin - Ein 77-jähriger Beifahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall unweit von Neuruppin ums Leben gekommen. Wie der polizeiliche Lagedienst in Potsdam mitteilte, waren zwei Fahrzeuge bei einem Überholmanöver frontal zusammengestoßen. Drei weitere Menschen wurden verletzt, befanden sich aber nicht in Lebensgefahr. dpa

Panda-Bären schon im Sommer

Berlin – Vor vier Jahren ist Bao Bao gestorben, seither gibt es in Berlin keine Pandas mehr. Das soll sich im kommenden Jahr ändern: Ab Sommer 2017 soll wieder ein Panda-Pärchen in Berlin wohnen. „Das ist ein sehr anspruchsvoller Zeitplan“, sagt Zoodirektor Andreas Knieriem, „aber wir glauben, dass wir das schaffen.“ Bis Montagabend war Knieriem in China mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Zoos, Frank Bruckmann, um letzte Details für den Umzug der Bären zu besprechen. „Von unserer Seite ist der Vertrag jetzt unterschriftsfähig“, sagt Knieriem. Nur die chinesischen Behörden müssten ihn noch genehmigen. Welche Tiere nach Berlin kommen, ist noch nicht entschieden. Das wichtigste ist: Sie sollen fruchtbar sein. „Selbstverständlich ist unser Ziel, dass sie Nachwuchs bekommen“, sagte Knieriem. Chinesische Genetiker untersuchen die Tiere, bevor entschieden wird, welche in die deutsche Hauptstadt ziehen. „Sie versuchen vorher herauszufinden, ob die beiden sich mögen“, sagte er. Die Tiere werden drei oder vier Jahre alt sein und kurz vor der Geschlechtsreife stehen. „Die ganz kleinen Knuddelbärchen können wir noch nicht importieren“, sagt der Zoodirektor. Sehr junge Tiere lebten in China in Aufzuchtstationen und würden erst später getrennt.tsp

Testkäufer in Schöneberg

Berlin - Für Jugendliche in Berlin ist es oft kein Problem, harten Alkohol zu kaufen. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hat deswegen wieder Jugendliche zu Testkäufen begleitet. Die Ergebnisse sind laut Ordnungsstadtrat Oliver Schworck (SPD) erschreckend: „In fast allen Fällen erhielten die Minderjährigen anstandslos die gewünschten hochprozentigen Getränke“, sagte Schworck. Wie auch schon bei ähnlichen Aktionen dieser Art hielten sich die Einzelhändler nicht an das Jugendschutzgesetz. Wein und Bier dürfen eigentlich erst an Jugendliche ab 16 Jahren verkauft werden, Spirituosen erst ab 18 Jahren. In neun von zehn Fällen erhielten die Jugendlichen bei dem jüngsten Test die verlangten Alkoholika. Seit drei Jahren überprüft das bezirkliche Ordnungsamt mit Testkaufaktionen die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. In diesem Jahr wurden Jugendliche in Geschäfte – Spätis, Kioske und Supermärkte – rund um den S- und U-Bahnhof Tempelhof geschickt. Die diesjährigen Ergebnisse zeigten „einen deutlichen Negativtrend“, sagte Schworck. tsp