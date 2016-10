NACHRICHTEN

Verdächtige Gegenstände in Regionalzug waren harmlos

Brandenburg/Havel - In einem stehenden Regionalzug auf dem Bahnhof von Brandenburg/Havel sind am Dienstag zwei herrenlose Gepäckstücke entdeckt worden. Sie erwiesen sich als harmlos. Der Hartschalenkoffer und eine Tasche waren mittags in einem aus Frankfurt (Oder) kommenden Regionalzug aufgefallen. Eine Zugbegleiterin hatte die Gepäckstücke an verschiedenen Orten bei ihrem Kontrollgang vor der Weiterfahrt entdeckt. Spezialisten der Bundespolizei untersuchten dann an Ort und Stelle die verdächtigen Objekte. Der Zug befand sich unterdessen auf einem separaten Gleis. Der Bahnhof war knapp zweieinhalb Stunden für den Personen- und Güterverkehr gesperrt. Die nahe der Gleise verlaufende Bundesstraße wurde während des Einsatzes gesperrt.dpa

Grünen-Politiker fordert Erhalt kleiner Bahnhöfe

Potsdam - Alle 79 kleinen Bahnhöfe in Brandenburg hat der Grünen-Abgeordnete Michael Jungclaus in anderthalb Jahren besucht – nun fordert er deren Erhalt. Der nötige Ausbau des Zugverkehrs im Berliner Umland dürfe nicht zulasten des ländlichen Raumes gehen, sagte Jungclaus am Dienstag in Potsdam. Er besuchte alle Stationen im Land, an denen am Tag weniger als 50 Fahrgäste ein- und aussteigen. Um das Angebot attraktiver zu gestalten, seien Investitionen von Bund, Land und Kommunen notwendig. Jungclaus bemängelte, dass es Bahnhöfe gebe, an denen nur zwei Mal am Tag überhaupt ein Zug halte. Manche seien so schlecht erreichbar, dass er nur mit dem Fahrrad oder wegen unpassender Anschlüsse sogar nur mit dem Taxi hingekommen sei. dpa

Freie Wähler gegen Verschiebung von Landratswahlen

Potsdam - Die Gruppe von BVB/Freie Wähler hat davor gewarnt, die 2018 anstehenden Landratswahlen wegen der umstrittenen geplanten Kreisreform aufzuschieben. Die achtjährige Amtszeit per Anordnung zu verlängern, sei mit demokratischen Prinzipien unvereinbar, sagte Gruppensprecher Péter Vida am Dienstag in Potsdam. Die Reform soll ab 2019 gelten, ist bislang aber noch nicht verabschiedet. Aus dem Innenministerium hieß es, man prüfe noch, wie mit den 2018 auslaufenden Amtszeiten mit Blick auf die vorgesehen Kreisreform umgegangen werden soll. Brandenburgs Verfassung müsse aber nicht verändert werden. Nach einer Übersicht des Landeswahlleiters sind sechs der derzeit 14 Landkreise betroffen. Auch in der bislang kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) müsste eigentlich 2018 ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. dpa