18.10.2016

Brandenburger Tor : Save the Children gedenkt mit Mahnwache Kriegsopfern

Im vergangenen Monat starben in Aleppo mehr als 130 Kinder. Für sie wollen Menschenrechtler heute Abend vor dem Brandenburger Tor Kerzen anzünden und eine Mahnwache abhalten.

Mit einer Mahnwache wird die Hilfsorganisation Save the Children am Abend den Kindern Gedenken, die im vergangenen Monat in Syrien starben. 533 seien seit dem 18. September oder schwer verletzt worden. An diesem Tag begann die Luftwaffe von Präsident Baschar al-Assad wieder, Aleppo zu bombardieren. "Wir haben alle Grausamkeiten erzählt", sagt die Sprecherin von Save the Children, Claudia Kepp.

Deshalb werde heute geschwiegen. In New York, Toronto, Genf und auch in Berlin. Während der Mahnwache am Brandenburger Tor soll aus Hunderten Kerzen der Schriftzug Save the Children gelegt werden. Kepp sagt: "Wir wollen ein Zeichen setzen, wenn auch nur ein kleines."

Ähnlich wie es der "Stern" in der vergangenen Woche getan hatte. Auf seiner Website veröffentlichte das Magazin einen Text über den Syrien-Krieg. Es war der einzige an jenem Tag. Darin schrieb die Redaktion, sie wolle nicht lauter, schneller und mehr berichten. Sondern schweigen.

In Aleppo sollen unterdessen die Waffen ruhen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte angekündigt, acht Stunden lang keine Angriffe auf die Stadt zu fliegen, in der noch 100.000 Kinder leben. "Acht Stunden sind definitiv nicht lang genug", sagt die Programmdirektorin von Save the Children in Jordanien, Misty Buswell. Sie fordert, dass eine Feuerpause mindestens 72 Stunden dauern müsse.